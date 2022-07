La plantilla de ayuda a domicilio en San Fernando aplaude el dictamen del Consultivo que avala sus reivindicaciones

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio (SAD) del Ayuntamiento de San Fernando han acogido este jueves "con enorme alegría e ilusión" el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que avala la legalidad de la nueva orden relativa a la prestación de este servicio que el gobierno andaluz lleva tramitando desde abril de 2021.

El dictamen del Consultivo, argumentan, abre la puerta a la inclusión en los contratos de mejoras laborales y salariales para la plantilla, "entre ellas, entendemos que la reducción de la jornada a 35 horas semanales, que es nuestra principal reivindicación".

Para la plantilla, el aval del Consultivo deja claro que se pueden incluir mejoras sociales para el personal de la ayuda a domicilio y que su inclusión debe ser obligatoria en los pliegos, lo que abre la puerta también a que se puedan incluir mejoras salariales.

"Ya no hay excusas. Lo dijimos hace meses: era posible incluir las 35 horas como una mejora laboral en los pliegos. Este dictamen del Consejo Consultivo no hace sino avalar aún más la legalidad de nuestra petición. Ahora solo depende de la voluntad política del equipo de gobierno. Obstáculos legales ya no van a tener", advierten las trabajadoras al gobierno municipal isleño.

Las trabajadoras inciden también en que la Junta de Andalucía tiene la potestad para poder legislar sobre la inclusión de cláusulas sociales y de mejoras laborales. "Incluso el Tribunal Constitucional, en su sentencia 68/2021, dice que las comunidades tienen la potestad para incluir en su legislación la incorporación de este tipo de cláusulas sociales. Eran argumentos que ya pusimos sobre la mesa del Ayuntamiento en su momento, y ahora se ven reforzados por la opinión de los juristas que componen ese Consejo Consultivo de Andalucía, entre los que se encuentran Rafael Escuredo, primer presidente de la Junta de Andalucía, o María del Mar Moreno, quien fuera presidenta del Parlamento de Andalucía", apuntan.