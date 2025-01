AxSí solicitará que se dote al Ayuntamiento de San Fernando de un directorio para que “no sea una aventura orientarse en él”

San Fernando/El responsable de economía y empleo de la Coordinadora Local de AxSí, Juan Manuel Barba, ha dado a conocer la moción que la formación andalucista llevará al próximo Pleno para exigir al gobierno de Cavada que dote al Ayuntamiento de un directorio que informe a los visitantes de la ubicación de cada departamento y servicio municipal y coloque en cada uno de estos el correspondiente rótulo informativo. Del mismo modo, AxSí solicitará que se actualice la rotulación, las leyendas y las placas informativas de aquellas dependencias municipales que se encuentran repartidas por la ciudad.

La formación insiste en que para muchos isleños e isleñas supone toda una aventura orientarse en el Ayuntamiento cuando se acude a cumplimentar cualquier trámite administrativo. Y es que la Casa Consistorial no cuenta con señalización homologada o directorio alguno que informe al visitante sobre dónde se encuentra cada departamento y servicio.

“No hay rótulos ni placas en puertas o dependencias. No queda otra que preguntar al siempre amable y dispuesto personal municipal donde se encuentra cada lugar si no se quiere terminar perdido. De hecho, ante la pasividad del equipo de gobierno, algunos funcionarios han optado por imprimir rótulos informativos en folios y colocarlos a la entrada de sus oficinas con cinta celo. Eso es lo que pasa cuando hay una alcaldía a la que le ocupa y le preocupa más jugar a decoradora de interiores del Ayuntamiento que hacer de este espacio un lugar ágil y funcional para el ciudadano. Y lo cierto es que tiempo han tenido, ya que el próximo mes de marzo se cumplirán cuatro años desde que el Ayuntamiento volvió a abrir sus puertas tras ser rehabilitado”, explica Barba.

Esta desorganización, apuntan desde AxSí, se hace extensiva en algunas de las dependencias municipales que el Ayuntamiento tiene repartidas por la ciudad. Tampoco hay que irse muy lejos para encontrarse con el primer ejemplo. “De hecho, las oficinas de Servicios Sociales aún lucen en su fachada el rótulo de letras corporativas del Área de Desarrollo Sostenible, que antes se localizaban allí, y además están acompañadas por la antigua marca de ciudad, no por la nueva que los isleños pagamos hasta dos veces de nuestros bolsillos porque la primera no gustó a la señora Cabada”, señala el responsable de Economía y Empleo de la Coordinadora Local.

Tampoco se libra de esta realidad la Casa de la Cultura de la Calle Gravina, en cuya fachada se puede leer aquello de Fundación Municipal de Cultura. Algo inexplicable cuando la fundación de la que era sede hace años, pasó a convertirse en delegación municipal en 2013 y ésta se encuentra ahora en el antiguo Museo Municipal. En las dependencias de la Calle Gravina tampoco aparece la marca de ciudad actual. Otro ejemplo es el Centro Cívico Hermana Cristina, que no cuenta con rótulo, leyenda o indicación alguna en su fachada que informe de qué equipamiento se trata.

“Desde el Grupo Municipal Andalucía Por Sí entendemos que hay que poner de una vez por todas solución a estas deficiencias. Es responsabilidad del gobierno que todas las dependencias estén debidamente señalizadas, que sea fácil para los isleños e isleñas localizarlas cuando necesitan acudir a ellas. No hay por qué hacerles perder el tiempo”, concluye Barba.