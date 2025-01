AxSí propone le elaboración participativa de una agenda urbana para San Fernando

San Fernando/El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha dado a conocer la moción que la formación andalucista llevará al próximo Pleno para solicitar al gobierno socialista de Cavada que ponga en marcha la elaboración participativa de una agenda urbana para la ciudad. “San Fernando no cuenta con una Agenda Urbana a diferencia de otros muchos municipios del entorno y administraciones públicas. Siendo el ámbito local el idóneo para que Ayuntamientos responsables, coherentes, eficaces y transparentes lideren una nueva forma de gobernanza territorial abierta, participativa y sostenible”, explica el líder andalucista.

AxSí recuerda que los mandatos de Naciones Unidas, Unión Europea, España y Andalucía obligan a alinear la política urbana municipal de forma participativa con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 Metas y con las Agendas Urbanas Europea, Española y Andaluza. “En nuestra ciudad existe un Consejo de Participación Ciudadana que no se convoca y un Ayuntamiento que no planifica desde el punto de vista territorial y ambiental desde el Plan de Acción Agenda 21 en 2008 y el PGOU vigente de 2011. Y lo que aparece en la web municipal es una propuesta de Plan de Acción de Agenda Urbana que se encomienda a una empresa en 2021, se redacta sin participación ciudadana de ninguna naturaleza y del que nada sabemos. Y esto no es una agenda urbana, es sólo una fase muy concreta del proceso de elaboración de una Agenda Urbana. Instrumento por otra parte imprescindible para concurrir con éxito a diversas convocatorias de fondos europeos de los que ya hemos perdido más de ocho millones de euros que teníamos concedidos para la Magdalena”, lamenta Romero.

“Todavía estamos a tiempo de diagnosticar entre todos los problemas estructurales del territorio isleño y adoptar medidas con indicadores que orienten las políticas y los corrijan con una actitud largoplacista. Un municipio que pierde población desde 2011, tasa de paro 23,03%, geografía particular y en exceso dependiente del sector servicios requiere más que nunca un nuevo modelo de desarrollo urbano sostenible e integrado que plantee de forma estratégica, holística y participativa, la visión de futuro en la que toda la ciudadanía pueda desplegar su proyecto vital con calidad y oportunidades”, insiste Romero.

Para Romero la agenda urbana de San Fernando debería establecer marcos estratégicos de referencia de la política de desarrollo urbano y de la imprescindible colaboración de actores públicos y privados, haciendo de la gobernanza participativa la palanca transversal. Evidentemente, la responsabilidad de elaborar una agenda urbana recae en la Alcaldía, que debe liderar el proyecto de principio a fin articulando para la gestión un órgano político-técnico con todos los grupos municipales y, por supuesto, un foro ciudadano de participación amplia. “Una agenda urbana es intrínsecamente dependiente de la participación ciudadana. La Nueva Agenda Urbana de la ONU establece como uno de sus objetivos la gobernanza y la participación en las ciudades”, detalla el portavoz.

“Hay que poner a las personas en el centro de las políticas de toda índole, nadie debe quedarse atrás. Coloquemos a los isleños e isleñas en el centro desde el principio como agentes partícipes de su diseño y seguimiento. Nadie conoce mejor las necesidades del municipio que sus vecinos”, afirma el portavoz. Medidas que además ayudarán a generar normas y planes que mejoren la gestión participativa sostenible: nuevo Portal de Transparencia, Consejo de Participación Ciudadana, Ordenanza de Movilidad, Plan General de Ordenación Municipal, Plan de Acción contra el Cambio Climático, Plan de Emergencia contra la sequía, presupuestos y ordenanzas fiscales participativas, contratación pública responsable, etc.

La construcción compartida de un agenda urbana debe contar debe contar con diversas fases en las que se elaboran herramientas como un análisis de debilidades y fortalezas (DAFO) participativo, un plan de acción o la creación de un Observatorio Urbano. “Los vecinos no son meros receptores pasivos de decisiones políticas sino que deben ser sujetos activos del diseño de las mismas, también las relativas al territorio. No se trata de poder hacer alegaciones durante el plazo legal sino de participar en todas las fases previas de la toma de decisión. Hablamos de Gobernanza Democrática Sostenible como nuevo paradigma y la agenda urbana San Fernando puede constituir su primer gran modelo”, concluye Romero.