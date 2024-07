AxSí señala que no hay ni rastro de obras en La Magdalena llegado julio: "Sigue siendo un estercolero"

San Fernando/La liquidación definitiva de los presupuestos municipales de 2023 confirma la pérdida de "al menos ocho millones de euros" de los fondos europeos EDUSI para el proyecto del parque de La Magdalena. Así lo ha asegurado el portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, al dar cuenta de este punto que el viernes pasado fue aprobado en el pleno ordinario y que este jueves se publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El edil andalucista ha aprovechado el dato "objetivo" que deparan los informes de Intervención para recordar al gobierno municipal la ausencia de novedades con respecto a las obras de La Magdalena a pesar de que en el pasado mes de mayo la alcaldesa, Patricia Cavada, anunciara su reanudación "en mes y medio" tras alcanzarse un acuerdo en torno al modificado de proyecto.

"No se ha movido nada. Sigue siendo una escombrera y un estercolero", ha afirmado el portavoz de AxSí.

"La cuenta general ha acreditado definitivamente que al menos 8 millones se han perdido de los fondos europeos y que con el sobrecoste la obra nos va a costar a todos los isleños 11 millones que van a salir íntegramente de nuestros bolsillos", ha asegurado.

Del balance que ha realizado de la liquidación presupuestaria, Romero ha señalado que deja bien clara "las prioridades de Cavada". Así frente al escaso gasto realizado en áreas como Empleo y Servicios Sociales sitúa el "desmesurado" dinero que se destina a la partida de eventos y habla del "bucle" al que están sometidos los servicios de contratación municipales al estar supeditados de manera permanente al calendario festivo, lo que impide que otros contratos -de mantenimiento, de instalaciones deportivas, etc...- puedan tramitarse en tiempo y forma.

"La partida de programación de eventos parte en el presupuesto de 2023 con 550.000 euros, una cifra que no está nada mal. Sin embargo, le inyectaron 150.000 más hasta alcanzar 700.000 euros. Y se gastaron 100.000 euros por encima de los presupuestos. O sea, que se han gastado 800.000 euros en 2023 en la partida de eventos. ¡Ahí no solo se gastan la partida integral sino incluso por encima!", ha señalado al advertir "la foto objetiva" que depara la liquidación de los presupuestos.

En el cuadro de gasto que aparece en la memoria de liquidación -detalla el edil Fran Romero- se puede ver que el área de Empleo y Desarrollo Turístico tiene un 0,62% de gasto y el área de Desarrollo Social un 5,94% , "lo que revela sin trampa ni cartón que las prioridades no son las necesidades de las familias de San Fernano":

10 millones de superávit "a pesar de las mentiras del delegado de Desarrollo Económico"

AxSí San Fernando ha señalado igualmente que "a pesar de las mentiras del delegado de Desarrollo Económico", la liquidación presupuestaria deja bastante clara la existencia de 10 millones de superávit y de 23 de remanente, "lo que venden como un logro cuando lo que verdaderamente transformaría la ciudad es que se gastase el presupuesto".

En este sentido, Romero ha denunciado que el 40% de los presupuestos no se han ejecutado, "con lo que el modelo de Cavada es recaudar de manera desproporcionada para no gastárselo por la incapacidad de gestionar y luego destinar ese dinero a los bancos, a amortizar deuda cuando no tienen la obligación legal para ello".

El edil andalucista ha puesto de ejemplo los datos concretos de dos partidas: la de orientación y formación para el empleo, que contaban con 63.000 euros "y no se ha gastado nada"; y la de prestaciones de emergencia social, que tenía 680.000 euros "y solo han gastado 280.000 dejando sin gastar 400.000 euros". Romero ha recordado en este sentido que San Fernando es uno de los ayuntamientos andaluces catalogados como "pobres en gasto social" en el informe anual de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales habida cuenta de la reducida inversión por habitante.