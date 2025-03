AxSí lleva al Pleno de San Fernando “el abandono total al que Cavada somete a la Avenida Cayetano Roldán”

San Fernando/El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha dado detalle de una de las mociones que la formación llevará al próximo Pleno ordinario. En esta ocasión solicitará al equipo de gobierno de Cavada la puesta en marcha de un plan de choque integral en el entorno de la Avenida Cayetano Roldán para dar solución a las actuales deficiencias y asegurar el mantenimiento adecuado de la barriada en materias como limpieza, zonas verdes y arbolado o alumbrado. Romero aclara que hace escasos días pudo comprobar dichas deficiencias en persona tras visitar la barriada en compañía de miembros de la Coordinadora Local y de la Presidenta de la Asociación de Vecinos Madariaga. “Lamentablemente, no hay Pleno que pase sin que este grupo municipal traiga una moción o ruego sobre el abandono al que este equipo de gobierno somete a muchas barriadas de San Fernando”, subraya el líder andalucista.

En primer lugar, le llama la atención la alarmante falta de mantenimiento de la Plaza de las Esculturas, donde la hierba alcanza alturas que evidencian la dejadez del gobierno local respecto a este espacio y las estructuras tubulares del cerramiento perimetral acumulan cada vez más desconchones. Además, señala la formación, uno de los travesaños de la pasarela de madera está hundido, con el correspondiente riesgo de caída que ello conlleva.

También ha desaparecido un recinto delimitado que se utilizaba como parque canino y que bien podría convertirse formalmente en un equipamiento de esta naturaleza, tal y como han solicitado varios vecinos dueños de mascotas. Por otro lado, el acceso de la Avenida Cayetano Roldán a esta plaza cuenta con numerosos desperfectos en la escalera, alumbrado y acerado.

En cuanto a la iluminación se refiere, advierte de la existencia de focos colgando, mientras que en otras columnas ya sólo se permanecen los huecos que ocupaban algunos de los mismos. En la parte inferior, igualmente, entre varias columnas existían unas luces halógenas de las que ya sólo quedan los cables. “Por desgracia la falta de iluminación es la tónica en esta barriada, en la que las farolas no están bien mantenidas, colgando las bombillas de algunas de ellas, habiendo otras en las que ni siquiera hay bombilla y otras tantas en las que las tapas de sus bases están abiertas o tapadas con cinta aislante. Este alumbrado deficiente hace más insegura esta zona de San Fernando”, indica Romero.

También es generalizado un mal mantenimiento de los alcorques, luciendo muchos de ellos llenos de hierbas y basura y faltando muchas piezas de su adoquinado. De igual modo, son visibles numerosos hundimientos en la calzada de la Avenida Cayetano Roldán y en las plazoletas de la barriada y se registran roturas en el acerado de los pasos de cebra cercanos a la sede de la asociación de vecinos.

Otro momento de la visita de los andalucistas a Cayetano Roldán. / AxSí San Fernando

El portavoz aclara que la propia asociación le ha explicado que se ha requerido al Ayuntamiento la reparación de los hundimientos de calzada ante la caída de vecinos y se le contestó que no había trabajadores para realizar estas reparaciones. Tampoco se escapa de esta realidad la plaza situada entre las calles Coghen y Profesor Antonio Ramos, con un parque infantil descuidado en el que los elementos de madera y el suelo de seguridad presentan un estado de mantenimiento mejorable. En esta plaza nos encontramos con jardines abandonados, dos árboles retirados y no repuestos, hierbas muy altas y acumulación de residuos. Además en este espacio se produce un aparcamiento indiscriminado de motocicletas.

También llama la atención que lo que en su día fue un carril bici esté hoy totalmente abandonado, con marcas que apenas se distinguen, y que en la mediana permanezca una señal vial que es cuestión de tiempo que termine en el suelo. Una señal inequívoca de este abandono municipal es que algunas cosas no hayan cambiado en casi medio año. “En noviembre de 2024 ya trajimos una moción a este Pleno en la que hablábamos de la existencia de un tocón de un árbol que se cayó delante del bloque seis y se señalizó mediante una cinta de plástico blanca y roja. También hablábamos entonces de la acera levantada por otro árbol en la plaza donde se encuentra el busto de Cayetano Roldán, levantamiento que provocó la caída de un vecino. Pues bien, a día de hoy la zona permanece exactamente igual”, recalca Romero.

Mención aparte merece la pista de petanca de la asociación de vecinos, “cuyo estado actual la hace más adecuada para correr un rally que para jugar en ella”. La pista está plagada de boquetes y su techado está en muy malas condiciones, tanto que ya no cumple su cometido debido a las numerosas goteras que tiene y que le ha llenado de óxido. También se ven plafones de luz sueltos y descolgados. Tampoco ha escapado del óxido el vallado perimetral de este equipamiento.

“El abandono municipal en Cayetano Roldán es total. La barriada está peor que nunca y su mantenimiento deja mucho que desear desde todos los puntos de vista: limpieza, aceras, calzada, mobiliario urbano, zonas verdes, alcorques, arbolado, iluminación y un largo etcétera. No solo se trata de invertir en fiestas y eventos, también es obligación del equipo de gobierno invertir en los barrios”, explica Romero.

La propia presidenta de la Asociación de Vecinos Madariaga, Regla Diufain, confirmó con sus propias palabras esta realidad durante la reciente visita. “Esta barriada está absolutamente abandonada. Era una barriada muy bonita y muy limpia en la que, gracias a Dios, no faltaba de nada, pero esta cada vez más abandonada. En el bloque 2 hay un agujero sobre el que siguen pasando coches y ambulancias y en el que se cayó una señora, que vino a decírmelo. En su día llamé al señor Navarro y le mandé la foto y me dijo que en ese momento no tenía personal para mandar a arreglar un agujero que aún sigue a día de hoy. Fran Romero nos ha acompañado a visitar la barriada y se ha quedado frío con lo que ha visto. Hace un rato estábamos hablando, precisamente, con una vecina sobre el abandono de la barriada. De las ratas, la basura y los excrementos de perros que se encuentran y del mal estado de la Plaza de las Esculturas. Nuestra zona está hecha una porquería. No todo va a ser Plaza del Rey, las barriadas hay que arreglarlas y mantenerlas”, detallaba Diufain.