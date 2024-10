AxSí exigirá a Cavada que cumpla con su compromiso de construir una piscina cubierta olímpica en Constitución

San Fernando/El responsable de Coordinación y Finanzas de la Coordinadora Local de AxSí, José Francisco Arenillas, ha dado a conocer la moción con la que la formación andalucista exigirá al gobierno local que licite y adjudique la redacción del proyecto para la construcción de una piscina cubierta olímpica en la Avenida Constitución, junto a la Comisaría de la Policía Nacional. Desde AxSí se recuerda que este proyecto es una promesa electoral que la propia Cavada formuló en mayo de 2023. La formación vuelve a insistir en esta reivindicación tras una reciente reunión con el Club Natación San Fernando, en la que su presidente trasladó la situación de esta entidad deportiva.

En la actualidad, explica Arenillas, San Fernando no cuenta con una piscina olímpica municipal con un mínimo de diez calles que cumpla los requisitos para albergar este tipo de eventos, ya que las de la ciudad deportiva de Bahía Sur y La Magdalena son de dimensiones menores y están más pensadas para actividades vinculadas con el aprendizaje infantil, el nado libre y un uso circunstancial. De hecho, el último Trofeo de Natación Ciudad de San Fernando, toda una referencia y siempre impulsado por el Club Natación San Fernando, fue el que se realizó el 8 de junio de 2019 en la piscina de la Junta de Deportes de la Armada. Entonces esta cita alcanzaba su edición número veinticuatro y añadía a su denominación ‘Memorial Manuel Prado’ para rendir homenaje al que fuera su presidente honorífico e histórico andalucista. Sin embargo, la piscina olímpica de la Junta de Deportes de la Armada, sede habitual en San Fernando de eventos de esta categoría y nivel, lleva años cerrada al uso y pendiente de unas considerables obras de reforma.

Estas circunstancias no se ajustan a las posibilidades y la proyección de un club que cuenta entre sus filas a 115 nadadores y nadadoras, entre ellos un campeón de España Junior en la prueba de 100 espalda y subcampeón de España Junior en 50 espalda, David Rodríguez Piñero; un subcampeón de España en 400L, Yerai Amado Pérez; y una tetracampeona de España en la categoría Élite de Aguas Abiertas, Irene Peinado. Y ellos y ellas son tan sólo una muestra de recientes éxitos de un club que acumula numerosos triunfos en su palmarés.

“De esta forma, la ciudad está a la espera de que bien concluya el proceso de reforma de la piscina de la Armada en la Junta de Deportes bien el gobierno local cumpla su compromiso electoral para entre otros objetivos organizar diversas competiciones oficiales que ahora mismo no puede. Y es que Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María, Conil, Sanlúcar de Barrameda, Puerto Real o Los Barrios cuentan con al menos una piscina de grandes dimensiones que respondan a las necesidades de los respectivos clubes de natación”, señala Arenillas.

Esta situación, apunta el miembro de la Coordinadora Local, podría solucionarse con que la alcaldesa cumpliese su compromiso electoral de construir una piscina de dimensiones olímpicas en la Avenida Constitución, junto a la Comisaría de la Policía Nacional. “Será la primera piscina olímpica de uso público de la ciudad, y dará respuesta a las demandas de las personas usuarias y de los clubes que necesitan unas instalaciones de estas dimensiones para poder entrenar de cara a las competiciones”, aseguraba la señora Cabada allá por mayo de 2023 unos días antes de las elecciones municipales.

Para desarrollar esta nueva piscina cubierta, con un vaso de piscina de 50 metros, se contemplaba una inversión de 2,8 millones de euros. Este equipamiento contaría también con otra piscina complementaria con un vaso de 15 metros, así como con graderío, vestuarios, almacén, enfermería, aseos comunes y recepción y oficinas. “El objetivo es que este proyecto sea una realidad durante el próximo mandato", aseguraba una candidata que aclaraba que “para este equipo acometer esta inversión es una absoluta prioridad".

“Creemos que este proyecto dejó de ser una prioridad muy pronto para el gobierno Cavada/López Gil porque casi año y medio después no se sabe nada nuevo del mismo y el mandato sigue avanzando en el Ayuntamiento. Los andalucistas mantenemos que no todo vale por un voto y que las promesas están para cumplirlas. No creemos que sea justo para un club que ha puesto a la natación isleña en el mapa deportivo nacional y que permanece como referencia en su campo”, finaliza Arenillas.