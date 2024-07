AxSí esgrime el último informe Dyntra para “confirmar la falta de transparencia, participación ciudadana y fiscalización diligente del gobierno de Cabada”

San Fernando/El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha valorado el lugar que otorga al Ayuntamiento de San Fernando el último informe realizado por la plataforma social de transparencia y gobierno abierto Dyntra. AxSí asegura que las puntuaciones logradas por el Ayuntamiento isleño en manos del gobierno socialista dejan mucho que desear. El consistorio isleño alcanza en este informe un 37,65% de porcentaje de transparencia, cumpliendo tan sólo con 61 de los 162 indicadores de transparencia que contempla el informe. "Unas cifras que, tomando en cuenta a las ciudades de más de 15.000 habitantes, sitúan a San Fernando en el lugar 232 de transparencia de España, en el puesto 46 de Andalucía y en el 13 de la provincia”, explica Romero.

El líder andalucista da detalle de los distintos apartados de este informe y de la puntuación que el Consistorio isleño logra en cada uno de ellos bajo el gobierno socialista. En cuanto a transparencia municipal el porcentaje que se suma no llega al 50%, con un 49,23%. Viendo las distintas subcategorías, se comprueba que respecto a la información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento se cumplen 16 de 33 indicadores. Entre los que no se da cumplimiento se encuentran publicar noticias de las actuaciones de los miembros de la oposición sobre el control de la gestión de gobierno o publicar la renta y las nóminas de la alcaldesa, de sus concejales y de los miembros de libre designación o personal eventual. Y respecto de la planificación y organización del Ayuntamiento el porcentaje asciende a un 27,27% y tan sólo tres de once indicadores cumplidos. Entre los que no se les da cumplimiento se hallan la publicación de los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.

Peor parado sale aun el Ayuntamiento isleño en el apartado de participación y colaboración ciudadana, en el que se logra un 39,39%. Para AxSí se fracasa estrepitosamente en el grado de compromiso con la ciudadanía, con un 27,27% y tan sólo seis de veintidós indicadores cumplidos. Entre las muchas asignaturas pendientes aparecen informar sobre los Consejos Municipales de Participación Ciudadana si se celebraran, la existencia de canales de participación ciudadana en los temas estratégicos, la existencia de una concejalía de Gobierno Abierto, Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana o la existencia de una Unidad de Transparencia.

El desastre total, apunta Romero, llega con el apartado de transparencia económica financiera, en el que se suma un irrisorio 7,41%. De hecho en la subcategoría de información contable y presupuestaria se registra un preocupante 0% tanto en información contable y presupuestaria como en transparencia en las deudas municipales, con ningún indicador cumplido. De esta forma, ni se publican las alegaciones formuladas a los presupuestos, ni las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno, ni los presupuestos de los organismos descentralizados, ni el superávit (o déficit) por habitante, ni la autonomía fiscal.

Tampoco se aprueba en transparencia en los ingresos y gastos municipales, con un 20% y sólo un indicador de cinco cumplido, ya que no se publican indicadores como el gasto por habitante, la inversión por habitante, los ingresos fiscales por habitante o el periodo medio de cobro. La nota vuelve a bajar aún más en el subapartado de información económica y presupuestaria, con un 7,69% y un único indicador satisfecho. Por el camino quedan cumplir con indicadores como la publicación de los presupuestos del Ayuntamiento, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada sobre su estado de ejecución, y de los ingresos y gastos; así como de la existencia de un visor de transparencia económica-financiera donde se muestran los datos del presupuesto y su estado de ejecución de forma gráfica, clara, accesible y entendible por la ciudadanía.

En cuanto al apartado del informe de contrataciones y servicios se refiere, indica Romero, el pobre 31,24% computado esconde una terrible realidad, ya que, se vuelve a puntuar con un 0% en dos de las tres subcategorías: procedimientos de contratación de servicios y relaciones y operaciones con proveedores y contratistas. En ambas no se satisface ni un sólo indicador. De esta forma, ni se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las mesas de contratación; ni se publican las actas de las mesas de contratación; ni los procedimientos de contratación en la plataforma de contratación del Estado; ni a lista o la cuantía de las operaciones con los proveedores más importantes del Ayuntamiento; ni la lista y/o la cuantía de operaciones con los adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento.

En la última categoría del informe, urbanismo y obras públicas se vuelve a registrar un 0% y a no cumplir ni un sólo indicador en las categorías de información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones; seguimiento y control de la ejecución de las obras; e indicadores sobre urbanismo y obras públicas. De esta manera, no se publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación de las obras públicas, ni el nombre de las empresas que han realizado las obras de urbanización más importantes, ni se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de infraestructura que está en curso, ni se publica la fecha concreta prevista para la finalización de las obras municipales más importantes, ni se difunde periódicamente información sobre las obras de infraestructura realizadas, ni existe alguna herramienta o visor que permita conocer las obras e infraestructuras llevadas a cabo, ni se dispone de un sistema de gestión Integral territorial o de planeamiento urbano, ni se publica el indicador de inversión en infraestructuras por habitante, ni el porcentaje de ingresos derivados del urbanismo, ni el porcentaje de gastos derivados del urbanismo.

“Una vez más la triste realidad viene plasmada con datos objetivos, como este informe de Dyntra, que plasma negro sobre blanco lo que ya sabiamos: que el gobierno de Cavada suspende en materias como transparencia en la gestión, participación ciudadana o fiscalización y seguimiento de las obras. Siguen adelante con su autoritarismo, con su hoja de ruta electoral y sin dar explicaciones desde su mal entendida mayoría absoluta. Desde AxSí le pedimos de nuevo diligencia y humildad para que ofrezcan a los isleños una gobernanza transparente y participativa. Y le invitamos a echar un vistazo a su entorno para comprobar que es posible. Sólo tienen que aspirar a repetir los modelos que sus compañeros socialistas al frente del Ayuntamiento de Chiclana, que salen muy bien parados en este informe Dyntra con un 87,04% y 141 de 162 indicadores cumplidos, datos que les coloca como el el segundo Ayuntamiento más transparente de Andalucía y el decimoquinto de España”, indica Romero.