AxSí considera "escaso" que solo se destinen 395.000 euros a la compra de vivienda para alquiler social en San Fernando

San Fernando/Para el grupo municipal AxSí, los 395.000 euros con los que desde el Ayuntamiento de San Fernando se subvencionará a Hemsa (anteriormente Esisa) para ampliar el parque municipal de viviendas de alquiler social son "una escasa cuantía". Así lo ha afirmado su portavoz, el concejal Fran Romero, al valorar esta operación -una modificación de crédito de la que no se ha informado- que el gobierno municipal de Patricia Cavada llevará a pleno este viernes para su aprobación.

De hecho, ha comparado dicha cuantía con el coste del contrato para el alumbrado navideño, que se ha adjudicado recientemente por 800.000 euros para los próximos dos años. "Dedica 5.000 euros menos a la adquisición de vivienda para ampliar el parque municipal que a las luces de Navidad", ha afirmado.

Recuerda AxSí San Fernando que hace tan solo unos meses -en el pleno de abril- se presentó una moción en la que los andalucistas proponían al gobierno socialista "que siguiese los pasos de sus compañeros en el Ayuntamiento de Chiclana" para poner en marcha un programa para la compra de inmuebles con este fin dotado con 800.000 euros.

"Nos congratula que, aunque sea tan sólo por una vez, este equipo de gobierno escuche y tome nota de las aportaciones que realizamos desde la oposición responsable y constructiva que ejercemos. Aunque podrían haberlo incorporado en una mayor cuantía al presupuesto para 2024 que se aprobó definitivamente el 21 de junio. Ahora sólo queda que no ocurra como tantas otras partidas que se anuncian de cara a la galería, pero después no se ejecutan como las ayudas al alquiler. Igualmente lamentamos que no se nos informe sobre las condiciones de este programa que entendemos deberán ser aprobadas por el consejo de administración: precio máximo a pagar, beneficiarios de la misma, etc...", explica el edil Fran Romero.

AxSí considera que aún queda mucho por hacer en materia de vivienda. De hecho, el portavoz recuerda que en dicha moción la formación también solicitaba al gobierno local que trabajase para firmar un convenio con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para la cesión, por parte del primero, de viviendas para el alquiler social que tenga en San Fernando Una fórmula que ya ha aplicado el Ayuntamiento de Barcelona y que se ha traducido en casi 200 viviendas para alquiler social.

Por último, Romero anima a Cavada a trabajar para que Hemsa "no pierda de vista las razones por las que en su día se creó Esisa". "Hay que aspirar a los logros de una Empresa de Suelo que desde 1996 y con alcaldes andalucistas construyó casi 800 viviendas sociales en régimen de venta y casi 300 en alquiler, además de más de 150 intervenciones llevadas a cabo mediante programas como los de transformación de infravivienda. En definitiva, unas 1.250 familias isleñas encontraron respuesta a sus necesidades de vivienda durante este periodo. Crear vivienda social para los más vulnerables debe ser una prioridad para el gobierno local, tal y como confirma un registro municipal de demandantes de vivienda con más de 5.100 solicitudes que convierte a San Fernando en el tercer municipio con más demanda de vivienda pública de toda la provincia. Después de casi una década en la alcaldía el balance es paupérrimo con una decena de familias atendidas en la Calle Alsedo y sólo las 81 viviendas en Ronda del Estero como proyecto para este mandato", concluye el portavoz.