AxSí quiere que el Ayuntamiento de San Fernando compre la parcela del hotel previsto en Janer

San Fernando/El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha dado a conocer este lunes la moción que la formación andalucista llevará al próximo Pleno para exigir al gobierno socialista de Patricia Cavada la adopción de diversas medidas destinadas a incrementar las plazas hoteleras de la ciudad y el tejido turístico. "Una de las grandes asignaturas pendientes en materia turística de nuestra ciudad es aumentar su número de plazas hoteleras. A pesar de las muchas virtudes turísticas de San Fernando, entre ellas un entorno natural privilegiado y un patrimonio cultural, castrense, cofrade, gastronómico, arquitectónico e histórico único, el hecho de que apenas contemos con hoteles respecto a las localidades vecinas nos convierte en un lugar de paso que se elige por precio y no por destino a pesar de todo el gran potencial que atesora. Es una realidad que La Isla no puede competir con la numerosa y variada oferta hotelera de municipios como Cádiz, Chiclana o Conil de la Frontera y eso implica que rara vez San Fernando es una opción valorada por el turista para pernoctar, alejándose, por tanto, del consiguiente beneficio que dichas pernoctaciones tienen sobre el comercio y la hostelería locales", explica Romero.

Andalucía Por Sí ha solicitado también al equipo de gobierno que dé cuenta a la ciudadanía del Plan Estratégico de Calidad Turística de San Fernando "que nos costó a todos los isleños catorce mil euros más IVA y para el que se contrató a una empresa madrileña en diciembre de 2022".

"Queremos saber qué modelo turístico nos plantea el gobierno local porque imaginamos que en ese documento debe constar todo lo relativo al crecimiento hotelero y a partir de esa planificación global, le corresponde tomar las riendas y buscar soluciones al problema de las plazas de alojamiento turístico. Desde hace años hemos escuchado y leído a Cavada, sin éxito alguno por el momento, la posibilidad de convertir en hoteles diversas fincas como por ejemplo la antigua Casa de la Cruz Roja que expropió el Ayuntamiento hace una década y que el actual gobierno local ha abandonado a su suerte desentendiéndose de su mantenimiento y rehabilitación. En cualquier caso, se trata de fincas que por su superficie y nivel de protección podrán albergar hoteles de pequeñas proporciones", indica el portavoz.

La formación andalucista considera que desde lo municipal "se debe ser más ambicioso" en la búsqueda de estas soluciones y hacer lo posible para desarrollar proyectos de envergadura que permitan poner a San Fernando en el mapa hotelero de la provincia.

Romero subraya que Janer "no será un espacio que albergue industria y sector secundario, que hubiese sido lo deseable a entender de los andalucistas, de manera que ya se sabe que es y será un espacio puramente comercial del sector servicios".

En este sentido, AxSí recuerda las palabras de Cavada cuando era candidata en la oposición que no tienen desperdicio: “El proyecto de Janer me parece un despropósito, ha llegado Zona Franca a esta ciudad y ha decidido lo que quiere hacer con un suelo del que teníamos que haber decidido las personas de San Fernando y el alcalde. Han ido a lo fácil. Me sorprende que hayamos pasado de hablar de un suelo de desarrollo industrial a un suelo comercial. Ya no se habla de ese suelo de desarrollo emblemático que está en un espacio estratégico cerca de una carretera, del tranvía, de un aeropuerto, del puerto de Cádiz en un entorno de un espacio natural que debería ser algo innovador que atrajera (sic) a empresas que no están en nuestro entorno y que verdaderamente San Fernando tuviera algo singular que lo diferenciara. Si la mayor parcela es un Mercadona que refunde otros dos Mercadona de San Fernando, posiblemente destruirá empleo", cita el andalucista.

AxSí San Fernando entiende necesario el desarrollo de la parcela que posee el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en Tiro Janer. Se trata de una parcela con una superficie de 3.766 metros cuadrados de superficie que contempla como servicios terciarios hasta 10.000 metros cuadrados y hasta diez pisos de altura para uso hotelero. Además, se prevén 9.000 metros cuadrados para oficinas, 9.490 metros cuadrados para servicios avanzados y 7.532 metros cuadrados de garaje con un deber urbanístico asignado de ejecución de 300 plazas de aparcamiento.

"Lo cierto es que Zona Franca, dado el tiempo transcurrido, no ha sido capaz de captar inversores hoteleros para esta parcela y entendemos que corresponde al Ayuntamiento hacerse cargo de la situación. Con una presión fiscal sin precedentes y unos ingresos sin gastar para la mejora de la calidad de vida de las familias isleñas (como se refleja en cada liquidación presupuestaria anual), el gobierno local provoca remanentes y superávits millonarios cada año, casi 23.000.000 de euros el último remanente de Tesorería, de manera que no debería ser problema desembolsar el precio que pide Zona Franca por esta parcela o incluso negociar uno inferior, por una parte, dada la sintonía de la que presume con dicho Consorcio y, por otra, debido a que no haya logrado encontrar ningún inversor por ahora dadas las condiciones de la enajenación", continúa Romero en un comunicado.

"Una vez fuese de titularidad municipal, el gobierno local podría poner en marcha el oportuno proceso administrativo de licitación pública con condiciones lo más atractivas posibles que garanticen el adecuado desarrollo hotelero de esta parcela e igualmente evitar otros usos. La propia alcaldesa afirmaba públicamente que tiene muchos inversores para hoteles en nuestra ciudad. Pues ya que Zona Franca no los encuentra es la oportunidad de darle a esos supuestos inversores la oportunidad de construir un hotel único, con los estándares de sostenibilidad adecuados a su ubicación, junto al Parque Natural, cercano a la playa y a la ciudad. Por cierto, atractivo que aumentaría si las vendidas buenas relaciones con el Ministerio de Defensa también se tradujesen en la desafección del kilómetro trescientos metros de nuestra playa hasta el fin de nuestro término municipal en Río Arillo que aún permanecen afectados con campo de tiro incluido en plena playa natural ya que es la zona de playa más cercana a esta parcela", concluye Romero.