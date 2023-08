La avenida Buen Pastor se corta al tráfico rodado por las mañanas por las obras del alcantarillado

La avenida Buen Pastor se ha cerrado nuevamente al tráfico rodado con el avance de los trabajos para la reparación de la red de alcantarillado que se acometen en esta vía y que se iniciaron en la jornada del pasado lunes.

Aunque en un primer momento se pensaba que la afección a la circulación de vehículos iba ser ser puntual y que se pondría mantener la regulación semafórica habilitada a raíz del hundimiento de la calzada que se ha dado a la altura del número 421, la puesta en marcha de las obras y sus necesidades ha obligado a adoptar nuevas restricciones que afectan de lleno al tráfico.

La vía, de esta forma, permanece cerrada desde este jueves en horario de 08.00 a 15.00 horas, mientras se ejecutan los trabajos. Por las tardes se vuelve a abrir. La medida se aplicará de lunes a sábado hasta que el desarrollo de las obras permita reabrir el carril.

El corte de tráfico afecta a todo el tramo que discurre desde la calle Cayo Junio Draco, a la altura de la confuencia con el muelle de Gallineras, hasta la rotonda de acceso a la playa de Camposoto.

Los problemas de la red de alcantarillado en este punto originaron un socavón de grandes dimensiones en la jornada del pasado lunes que obligó a vallar el perímetro afectado y a cerrar la circulación en este punto. Al día siguiente, no obstante, se habilitó un semáforo provisional para permitir el paso de vehículos por el carril que no se había visto afectado. Y en un primer momento se pensaba que podría compatibilizarse esta medida con la ejecución de los trabajos, aunque no ha sido así.

Los trabajos que lleva a cabo la concesionaria de los servicios de alcantarillado en la ciudad -la empresa Hidralia- consisten en la reparación de un tramo de 73 metros del colector general, lo que requiere la apertura de una zanja de considerables dimensiones en la calzada para poder afrontar la sustitución de las tuberías.