La Armada suspende las actividades previstas en San Fernando por el Día de la Fiesta Nacional ante la alerta por lluvias

San Fernando/La Armada Española ha suspendido las actividades que tiene previstas a lo largo del fin de semana en San Fernando con motivo del Día de la Fiesta Nacional, que se celebra este 12 de octubre.

Los actos se han cancelado ante las condiciones meteorológicas adversas que se esperan especialmente para la jornada de este sábado.

Entre estas actividades suspendidas se encuentran la exposición estática de material y vechículos de la Brigada de Infantería de Marina Tercio de la Armada y del Tercio Sur, así como las jornadas de puertas abiertas que iban a desarrollarse tanto en el Real Observatorio de la Armada como en la Base Naval de La Carraca.

Desde la Armada, en este sentido, se ha informado que está previsto programar una nueva jornada de puertas abiertas durante el mes de mayo con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, debido también a la alerta naranja por lluvias que ha actividado la Agencia Estatal de Meteorología para este fin de semana, la Federación Andaluza de Fútbol ha optado igualmente por suspender este sábado todas las jornadas deportivas que estaban previstas n las instalaciones al aire libre del Gómez Castro, Bazán y en el Campo 2 de Bahía Sur, según ha confirmado el Ayuntamiento de San Fernando a primera hora de la tarde.

A lo largo de la jornada de este viernes, la lluvia ha dejado en la localidad 12,1 litros por metro cuadrado y se han registrado rachas de viento de hasta 41,4 kilómetros por hora. No obstante, no se han registrado incidentes de relevancia. Las lluvias, no obstante, han remitido a partir de mediodía si bien se esperan intensas precipitaciones a partir de la madrugada del sábado.

Desde el Ayuntamiento isleño, por su parte, se ha informado en esta mañana de la ampliación de las plazas del albergue Federico Ozanam (San Vicente de Paúl) al objeto de ampliar la cobertura que se presta a las personas sin hogar y evitar que pasen la alerta por lluvias sin un lugar en el que puedan refugiarse.

Del mismo modo, vecinos de La Almadraba han trasladado de nuevo su preocupación ante la incidencia que las lluvias puedan tener en sus viviendas con los elevados coeficientes mareales y el mal estado de las vueltas de afuera, una cuestión de la que hace ya tiempo que se viene hablando.