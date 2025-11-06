Arde un turismo en la Ronda del Estero de San Fernando

Vehículo incendiado en San Fernando, en una imagen de los bomberos

Bomberos del parque de San Fernando intervinieron en la noche del miércoles en el incendio de un turismo en la confluencia de la Ronda del Estero con la calle Viento del Sur.

El vehículo, que estaban en llamas, quedó completamente calcinado aunque no hubo daños personales, según informa el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC).

La intervención dio comienzo a las 22.40 horas y concluyó una horamás tarde. Actuaron cuatro bomberos que emplearon en las tareas de extinción del coche 1.500 litros de agua. Utilizaron también para ello dos vehícuos, la autobomba urbana pesada (U-36) y autobomba rural pesada (R-11).

Intervino también la Policía Local.