La apertura del Museo Camarón en San Fernando, pendiente también de los contratos

Al margen de la sonada disputa entre la familia del cantaor y el Ayuntamiento isleño, al Museo Camarón todavía le quedan trámites por delante que solventar para afrontar su apertura –eso se espera, una vez que las obras están acabadas desde hace meses– en 2021. De hecho, por el momento, solo se ha adjudicado uno de los contratos lanzados a mediados del pasado año por el Consistorio isleño para asegurarse la puesta en marcha de este espacio: el de la limpieza de las instalaciones. El resto todavía anda en trámites, aunque hay ya propuestas de adjudicación sobre la mesa. Y no es la primera, por cierto.

En todo caso, los plazos superan con creces las expectativas iniciales, cuando desde el equipo de gobierno se hablaba de abrir el Museo Camarón a finales de verano. Claro que entonces –al margen de los tiempos excesivos que a menudo arrastran los procesos administrativos– también se estaba en plena desescalada y con los contagios a cero y ahora, en el comienzo de la llamada tercera ola y recién prorrogadas las restricciones ya conocidas, abrir las puertas de un centro de interpretación o equipamiento similar, que previsiblemente además arrastrará a una considerable cantidad de público, se antoja mucho más complicado, qué duda cabe.

Así que tampoco parece que haya prisas. Y menos aún con el conflicto que se ha desatado con la familia del cantaor, que reclama al Ayuntamiento isleño una cuantía económica más elevada de la establecida en el convenio de 2014 por el uso de la marca asociada al Museo y sus actividades. Eso, claro, al margen de que los representantes legales del Consistorio aseguren que la apertura es completamente viable en las circunstancias actuales.

En todo caso, para abrir el Ayuntamiento tendrá que formalizar antes los contratos que tiene entre manos. El de la limpieza ha sido el primero. Se adjudicó a finales de octubre a la empresa Gestión y Mantenimiento Alferro SL por 20.182.8 euros (12,98 euros la hora). Pero el más importante para la puesta en marcha del Museo Camarón es el contrato lanzado para el servicio de apertura y dinamización del centro de interpretación, lo que viene a ser la gestión del espacio en sí.

Tampoco, en plena pandemia, hay prisas por abrir un espacio que atraerá a mucha gente

Lo normal, tras seis meses de trámites, sería que ya estuviese adjudicado. Sin embargo, las dos primeras propuestas de adjudicación que, conforme a la valoración de las respectivas ofertas ha realizado la mesa de contratación, no han llegado a formalizarse al no cumplir con los requisitos exigibles en el contrato. En el primer caso, por que la empresa no cumplía el requisito de capacidad ya que las prestaciones objeto del contrato no tienen nada que ver con el objeto social de la empresa a pesar de la oferta que había realizado, que era la mejor valorada. En el segundo, porque al tratarse de una empresa de nueva creación, no acreditó estar en posesión del requisito de la solvencia económico- financiera. La tercera propuesta de adjudicación –a Edificarte Eventos SL– se realizó el pasado 3 de diciembre. A falta de que se complete la entrega de de la documentación pertinente se espera que sea la definitiva.