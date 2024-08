Antoñito Molina recluta soñadores en Bahía Sound

San Fernando/Llenazo en Bahía Sound. Horas antes de que diera comienzo el concierto el festival colgaba otra vez en sus redes sociales el cartel de sold out. Antoñito Molina, que repetía en el gran escenario del verano isleño, se anotaba un nuevo éxito en su gira A la aventura tour, que este sábado hacía escala en San Fernando.

El artista roteño, que a pesar de su juventud no es precisamente un recién llegado en esto de la música y lleva a sus espaldas muchas noches de bolos en chiringuitos, vive uno de los mejores momentos de su carrera. Así que, más allá de gustos y estilos, alegra verlo triunfar y ver que llena hasta la bandera recintos como el de Bahía Sound. Porque Antoñito Molina disfruta de la música como pocos artistas y hace disfrutar a los demás, así de simple. Quizás esa sea la clave de su éxito. O quizás sean esas canciones de buen rollito, esas letras vitalistas aun cuando hablan de desamores, esos pegadizos estribillos que se quedan ahí dando vueltas en la cabeza o ese pop andaluz y gaditano de clara influencia carnavalera que ha convertido en la marca de la casa. Una cosa que parece sencilla, pero -ojo- solo lo parece, que ahí está el truco. Por eso no resulta extraño que cada vez reclute a más gente para ese Club de los soñadores que es capaz de cantar de pe a pa las letras de todo el repertorio o de aclamarle a gritos de '¡Pregonero! ¡Pregonero!' en alusión al reciente encargo que ha recibido del Ayuntamiento de Cádiz para anunciar el Carnaval de 2025, que no es poca cosa. La gente se alegra de su éxito porque, en el fondo, no deja de ser uno más de los nuestros: un chaval de Rota que tiene por bandera y quiere con locura a sus amigos y a su familia -"sin ellos no habría cogido una guitarra", dijo- y que lleva años currándoselo para llegar hasta ahí. Y que siente y canta como se hace por aquí. Y Antoñito Molina corresponde a esa felicidad compartida entregándose por completo y poniendo todo el corazón en el escenario.

Antoñito Molina triunfa en Bahía Sound, en San Fernando / Bahía Sound

Así lo hizo en San Fernando durante un concierto de dos horas trepidantes que arrancó invitando a la gente a dejarse llevar por La aventura, "con lo puesto y sin pensarlo", para terminar pasada la medianoche con el público al unísono coreando la letra de Por si mañana a modo de himno vital: "Que el único secreto es hacer lo que siento, sin que nadie me diga lo que debo o no debo, sin tantas complicaciones, sin reglas, ni opiniones, porque yo quiero hacer lo que me salga de las canciones". Uno y otro tema resumen a la perfección ese credo de los Soñadores, que por cierto cada vez son más, como se puso de manifiesto en Bahía Sound. Porque el de Rota tiene la virtud de contagiar con esas canciones que hablan, en definitiva, de las cosas de la vida.

Pero Antoñito Molina se hizo acompañar también en el escenario de su chirigota ('El niño de Isabelita 2', en 2024) para recordar los sueños del Falla y cantar el archiconocido pasadoble Me han dicho que el amarillo, dedicado al Cádiz CF, brindado el momentazo de la velada para gozo y disfrute de un público absolutamente entregado.

Compartió además los temas Yo soy pa ti y Varadero con el grupo gaditano Salistre desde un banquito que emulaba al que tiene en el patio de la casa de sus padres y que tiene mucho que ver con su trayectoria y con su música. Y cantándole a su tierra de Rota dio las gracias a los de Ecos del Rocío, que asistieron al concierto, "por enseñar el buen camino de la vida". También emocionó al interpretar las canciones dedicadas a su padre -El hombre de la carpeta- y a su madre (y a todas las madres), esa mujer "millonaria sin dinero si en casa huele a puchero y no cabe un alfiler en el salón", a la que canta en Suéltate el pelo.

También se gritó a pleno pulmón en esta noche de concierto a la gaditana, el público se dejó la garganta con el estribillo ese "te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer" y vibró con temas imprescindibles en el repertorio del artista como Laberinto, Ya no más o Supongo, que no faltaron en estas dos horas de un concierto que, sin duda, no fue uno más de la gira. Ni para el artista ni para ese multitudinario público que se dio cita en San Fernando en esta noche de verano. "No podía irme del escenario esta noche, quería quedarme a vivir ahí", dijo el roteño luego en sus redes sociales al compartir un vídeo del concierto para dar las gracias a San Fernando.