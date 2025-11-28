Antiguas alumnas de la Compañía de María se reencuentran para celebrar los 55 años de su graduación en San Fernando

Antiguas alumnas de la Compañía de María, en San Fernando, se reencuentran 55 años después de su salida del centro

55 años después de su graduación como bachilleres al completar su formación educativa, la promoción de antiguas alumnas del colegio Compañía de María de San Fernando de 1970 se volvió a reencontrar en una emotiva jornada de convivencia que compartieron con el centro educativo isleño y que estuvo plagada de anécdotas y recuerdos.

Uno de los momentos más señalados de este reencuentro fue la visita a la capilla, con la Salve de acción de gracias a la Niña María y la ofrenda de un ramo de flores a la imagen.

Reencuentro de la promoción de la Compañía de María de hace 55 años, en San Fernando.

A continuación, las antiguas alumnas se trasladaron hasta la Venta de Vargas, donde disfrutaron de un almuerzo de confraternidad en el que siguieron recordando a las compañeras, al profesorado y el tiempo que pasaron mientras estudiaban en la Compañía.