Diez años esperando el tranvía

Hace diez años que San Fernando espera su tranvía. Diez años desde que comenzaron los trabajos para transformar la imagen d la calle Real, arteria principal y esencial de la ciudad que vertebraba (y sigue haciéndolo socialmente) la comunicación de La Isla. El 1 de septiembre de 2017, concretamente, tras unos días de trabajos previos, se cerraba al tráfico el primer tramo de Real en el que se iniciaba la intervención, que pasaba por abrir la calle, transformar su interior, antes de cerrar y convertirla en una vía semipeatonalizada.

La actuación empezó a la altura de la Plaza del Rey y en los metros que seguían hasta Losada, junto a la Alameda Moreno de Guerra, "el centro mismo de La Isla", apuntaba este periódico en la información que publicaba un día después sobre estas obras que harían que el municipio ya no fuera el mismo. El problema radicaba esencialmente en esos inicios en el corte de la circulación en esta vía, cuando para los isleños era la opción principal para manejarse en coche por la ciudad. Desde entonces tuvieron que acostumbrarse a otros ejes de comunicación, desde la Ronda del Estero o Pery Junquera, hasta San Onofre y San Marcos o la avenida Al Andalus-Hornos Púnicos-León Herrero-Arenal, todos ejes longitudinales con los que sustituir el tránsito por la antigua N-IV. No hubo, describe el periodista en su artículo, "excesivos sobresaltos", sí algunas retenciones y puntos negros, sin que la situación llegara a ser caótica, según la observación realizada en distintas zonas de la ciudad. A ello contribuyó, se justificaba, que no se hubiera cerrado el tráfico en todo el tramo previsto inicialmente -que llegaba a la avenida Manuel de Falla-. Solo era cuestión, eso sí, de algunos días.

Ese plácido inicio de las obras vinculadas al proyecto del tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz no se prolongó durante los trabajos, porque las molestían para vecinos y emprearios fueron evidentes, con dificultades para acceder a las viviendas y los locales, con eliminación de zonas de cargas y descarga y por tanto trabas para que los empresarios pudieran desarrollo su actividad normal. Fueron varios años. A principios de 2012 la Junta daba por concluidos los trabajos, aunque el gobierno municipal de entonces negaba tal afirmación y ponía en evidencia los fallos que había en la ejecución de la obra: tapas de registros de las distintas redes equivocadas, ausencia de un 50% de las juntas elásticas que unían la plataforma tranviaria con el resto de la calle Real, fallo estructural en los bancos instalados en este vía, malas terminaciones, conexiones indebidamente realizadas, arquetas hundidas e importantes problemas de alcantarillado o las losas de granito rosado que se rompían constantemente y especialmente en los cruces. Fueron detalles que poco se fueron solucionando, aunque en este tiempo ha sido necesario volver a intervenir para intentar dar solución a la rotura de la solería. En algunos puntos todavía se producen esos destrozos por el paso de vehículos.

Después de diez años, los isleños se han acostumbrado a la peatonalización de Real, aunque todavía haya conductores que transitan por ella sin tapujos; incluso han visto pasar el tranvía. Eso sí, fue durante las pruebas dinámicas que se han ido realizando. En principio en septiembre volverán a producirse.

Los trabajos de conexión con la vía férrea que no han avanzado en los últimos meses plantea dudas sobre el futuro de este transporte. Más cuando el plazo para que esté en marcha dado por la Unión Europea para no tener que devolver los fondos europeos aprovechados para esta actuación expira en marzo. Diez años y los isleños siguen esperando el tranvía.