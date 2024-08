La andalucista Marta Vidal renuncia como concejala debido a motivos profesionales que le obligan a trasladarse de comunidad autónoma

San Fernando/El Grupo Municipal Andalucía por Sí ha informado de la renuncia como concejala de la Corporación Municipal de Marta Vidal, que entrega su acta por motivos profesionales que le obligan a trasladarse de comunidad autónoma. “Pongo fin a una de las mayores aventuras que me ha brindado la vida. Me siento vinculada a la familia andalucista de San Fernando prácticamente desde que tengo uso de razón. He visto a muchas y buenas personas dejarse la piel por y para San Fernando. Sentir cómo la ciudadanía se volcaba, en infinitas ocasiones, orgullosos de lo que acontecía y siempre bajo la seña de la identidad andaluza. Desde la humildad, a lo largo de estos poco más de cuatrocientos días, siempre traté de aportar ideas nuevas, beneficiosas para el interés general y en positivo para San Fernando. En un año de legislatura nuestro grupo municipal ha sacado veinte mociones adelante. El grupo con más mociones aprobadas aún siendo el que menos representación tenía. Por muchos kilómetros que medien continuaré estando a vuestro lado para todo lo que sea menester. Pues mi corazón siempre pertenecerá a la familia andalucista isleña. Gracias a todos los que me habéis tendido una mano amiga, una sonrisa sincera o un abrazo en el momento justo”, señala Vidal.

La concejela y el portavoz de AxSí saludando a colectivos durante la pasada festividad del 24 de Septiembre. / AxSí San Fernando

La andalucista dedica también afectuosas palabras en su despedida al portavoz de la formación, Fran Romero. “El mayor orgullo ha sido el de poder trabajar de la mano de alguien a quien admiro. Magnífico profesional, político incansable cuyo potencial no conoce límites. No hay dos como él. San Fernando no ha conocido ni conocerá otro servidor público a su altura. Marcho tranquila, pues sé que mientras siga al mando transitaremos la senda correcta”, subraya Vidal.

Por su parte, Romero ha agradecido la labor desempeñada por su compañera y le ha deseado lo mejor para los nuevos retos profesionales y vitales que ahora afronta. “Marta es un ejemplo de compromiso con La Isla y de lo mejor que tiene que ofrecer el nuevo y verdadero andalucismo. De esa generación de jóvenes que, a pesar de ser la mejor preparada de la Historia, tienen que abandonar Andalucía para encontrar las oportunidades que aquí se le niegan. Gracias por todo y por tanto, Marta. sabemos que, de una forma u otra, tu familia andalucista siempre podrá contar contigo. Toda la suerte del mundo para la ilusionante etapa que ahora comienzas”, indica el portavoz.