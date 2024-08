Alberto Sellés, bailaor: “Como artista soy valiente y me atrevo con todo tipo de retos”

San Fernando/–Acaba de llegar usted de Los Ángeles, donde el pasado día 8 bailó ante 15.000 personas en el Hollywood Bowl. Casi nada...

–La verdad es que ha sido toda una experiencia formar parte de un espectáculo que, por sus características, se aleja de los entornos habituales del flamenco pero que, al mismo tiempo, confirma el atractivo universal de este arte. De primeras impone enfrentarse a una audiencia tan enorme, porque hay que llegarle del primero al último, pero una vez comienza la música sólo queda disfrutar. También fue muy especial para mi el bailar acompañado por una orquesta sinfónica. Nunca lo había hecho antes. Para esta ocasión la orquesta Los Angeles Philarmonic interpretó piezas de Falla, Ravel, Debussy y Piazzolla. La compañía Flamenco Vivo me invitó a formar parte de este gran espectáculo y lo cierto es que ha sido una experiencia increíble.

–Y de Los Ángeles a su San Fernando, donde actuará el próximo día 24 dentro de la nueva edición del ciclo La Isla, Ciudad Flamenca, ¿qué nos ofrecerá esa noche en el auditorio del Parque Almirante Laulhé?

–Ese sábado estaré muy bien acompañado por dos grandes figuras del baile: mi amiga Macarena Ramírez, que ganó el talent show de Televisión Española Top Dance, y por María Jesús Ramos La Niña, que muchos conocieron gracias a su paso por Got Talent. Ambas tienen un gran talento. Para la Noche de Baile en el Parque apostaremos por un espectáculo de flamenco tradicional, algo más ortodoxo para satisfacer a todo tipo de público. Tengo mucha ilusión, como cada vez que actúo en mi ciudad.

–El flamenco le ha acompañado durante toda su vida, desde muy joven. Tengo entendido que empezó con eso de aprender a bailar muy poco después de saber andar.

–Prácticamente, comencé a recibir clases de flamenco cuando tenía cuatro añitos en la academia de baile flamenco Tronío, de las hermanas Virginia y Verónica Vélez. Empecé a bailar casi como si fuera un juego. Luego estuve con Angelita Gómez y con Patricia Ibáñez en Jerez. Ya con 17 años me fui a Sevilla a estudiar con una beca a la Fundación Cristina Hereen. En esta ciudad estudié con figuras como Javier Barón, Rafael Campallo, Úrsula López, Andrés Peña o Andrés Marín.

–Seguro que le faltan vitrinas en su casa para tanto premio, ¿alguno al que le tenga un cariño especial?

–Estoy muy agradecido, porque estos reconocimientos me han dado mucha visibilidad. Le tengo mucho cariño al premio al artista revelación que me otorgaron en el Festival de Jerez en 2014 y que tantas puertas me abrió

El bailaor se ajusta sus botas antes de subirse a escena. / Antonio Zambonino

–Y de ahí a girar con sus propios espectáculos como bailaor y coreógrafo, que ya son unos pocos.

–Lo son: En Libertad, Las campanas del olvido, Inmaciencia, Once, Bahía y Anairein. Estoy muy orgulloso de todos ellos y de que mi carrera en los escenarios me haya permitido trabajar con profesionales que me han hecho crecer como artista, como Estévez/Paños y Manuel Liñán. Por otro lado, he tenido la gran suerte de traer alguno de estos espectáculos al Real Teatro de Las Cortes y de representarlos en mi tierra y ante mi gente, lo que es muy especial para mi.

–¿Cuáles son las virtudes que cree que le llevan a marcar la diferencia como bailaor?

–Puede que sea mi capacidad para afrontar todo tipo de retos. Me guío por la intuición y por lo que me apetece. Y en ese camino soy valiente, me atrevo y arriesgo. Por ejemplo, con Estévez/Paños he tenido un desnudo en escena y con Manuel Liñán he bailado vestido de mujer. Pero luego puedo actúar con un traje de chaqueta en registros más habituales. Siempre busco retos que me hagan crecer como artista y que me lleven a un enriquecimiento personal. Alejarse de los prejuicios abre caminos. Yo me lanzo, no me conformo y me esfuerzo en innovar.

–¿Y por dónde pasan sus próximos retos profesionales?

–El más inmediato pasa por bailar en el espectáculo Muerta de Amor el próximo 15 de septiembre en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, bajo la dirección de Manuel Liñán y en el marco de la Bienal de Flamenco de 2024. La creación de este espectáculo ha sido un proceso muy bonito. La verdad es que está siendo un año muy intenso y de mucho trabajo. El pasado mes de junio también viajé a Estados Unidos para bailar en el Tríptico de Estévez/Paños en el Festival Flamenco de Albuquerque.

–Hace unos días me comentaba Jesús Castilla que los artistas flamencos de La Isla tienen una responsabilidad añadida por tener que estar a la altura del legado de Camarón, ¿coincide usted en este razonamiento?

–En La Isla y en nuestra tierra hay mucho arte. La alquimia está aquí, entre La Isla, los Puertos, Cádiz y Sevilla. Si un artista es de aquí le preguntan por Camarón, lo cual es lógico porque se nos conoce internacionalmente por él. San Fernando es una cantera inagotable de talento.