Acuerdo para el convenio de los servicios de limpieza y recogida de residuos en San Fernando

San Fernando/La plantilla del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de San Fernando ha alcanzado un preacuerdo en la negociación del convenio colectivo con la empresa Prezero SA, que tiene adjudicado este servicio en la localidad.

Así lo ha anunciado el comité de empresa tras la celebración de la correspondiente asambblea de trabajadores en la que se ha dado luz verde a este preacuerdo.

Semanas atrás, desde CCOO se anunciaron incluso movilizaciones e incluso una posible huelga en el servicio de limpieza y recogida de residuos de la localidad ante la falta de acuerdo en torno al convenio, si bien la situación se ha reconducido postetiormente sin que se haya convocado ni una sola acción de protesta.

La plantilla, no obstante, ha lamentado "la situación que se ha tenido que llegar, para que haya una propuesta firme por parte de la empresa" ya que considera que no ha existido una propuesta real de mejora por parte de la empresa adjudicataria hasta la última reunión celebrada.

Las demandas de los trabajadores incidían en la pérdida de poder adquisitivo que ha suscitado el "disparado" incremento del IPC, por lo que reclamaban una actualización salarial equivalente.

Así, la propuesta acordada contempla una subida del 3% para 2024, del 2% para 2025 y del 6% para 2026, más la subida del plus de actividad en 70 euros. También se compromete a la revisión del IPC a la finalización del convenio "para que no se vuelva a repetir lo del convenio anterior y los trabajadores no pierdan poder adquisitivo":

Desde el comité de empresa se ha mostrado su satisfacción "por los logros conseguidos" no solo en el aspecto económico, aunque éste acaparaba las demandas, sino también en el aspecto social, en el que -admite- también se han conseguido incorporar importantes mejoras al convenio colectivo.