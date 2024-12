Acosafe renueva las placas identificativas del comercio y la hostelería en San Fernando

San Fernando/Acosafe, la Asociación de Comerciantes, Hosteleros e Industrias de San Fernando, ha renovado sus placas identificativas del comercio, hostelería y servicios profesionales asociados, con su nueva imagen corporativa, que fue presentada en el mes de marzo.

Se trata de "un logo más fresco y actual acorde a los nuevos tiempos que corren, con los colores de nuestra tierra el verde de los esteros, el naranja de nuestros atardeceres el azul de un mar que nos rodea por los cuatro costados".

Con este logo, explica la asociación, "nuestros establecimientos se identifican como miembros de una asociación que lleva 38 años, defendiendo los intereses de todos los que forman parte de ella".

Más que un logotipo

"Hemos pasado momentos muy duros como la pasada pandemia, en la que la actividad comercial de San Fernando se ha visto informada y arropada por Acosafe, informando de todas y cada una de las nuevas normativas aplicables al comercio y hostelería, somos impulsores de acciones que dinamizan y dan visibilidad a nuestros asociados por todos los canales a nuestro alcance, creadores de grandes eventos como San Fernando Moda y Los diferentes Street Market, colaboramos estrechamente con nuestro Ayuntamiento en la Noche Blanca, organizamos rutas y ferias gastronómicas y otras actividades que benefician y dan visibilidad a todos y cada uno de los participantes, nuestro objetivo es asesorar, informar y formar, mediante cursos, jornadas y webinares a nuestros socios con el único objetivo que sean más competitivos en este mercado que no tiene fronteras".

Desde Acosafe se ha trasladado también su agradecimiento a la Junta de Andalucía y, concretamente, a la Conserjería de Empleo Empresa y Trabajo Autónomo por la financiación de estas placas identificativas, que se han colocado gracias a la subvención concedida a la entidad en este año 2024.

Acosafe, la veterana Asociación de Comerciantes de San Fernando, se renovó y estrenó nueva marca e imagen en la pasada primavera. La iniciativa, no obstante, va más allá de un simple cambio de look o de logotipo más acorde con los tiempos. Supone también el comienzo de un nuevo ciclo para el colectivo, que se afana en actualizarse y adaptarse a los retos actuales marcados por los desafíos de la era digital y el comercio on line, con nuevos hábitos de compra y nuevos formatos de venta en un mercado cada vez más competitivo.