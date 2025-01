La academia denunciada en San Fernando por los cursos de vigilante estaba en concurso de acreedores desde 2023

San Fernando/La academia Quorum Formación, que ha sido denunciada en San Fernando por haber cobrado por cursos que no llegó a impartir nunca, solicitó entrar en concurso de acreedores de manera voluntaria en abril de 2023 por las dificultades económicas que atravesaba y su situación de insolvencia.

En el siguiente mes de septiembre, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz declaró el concurso voluntario y designó a la administración concursal. Y en abril de 2024 se daría fin a la fase común del procedimiento concursal para abrir y la fase de liquidación para hacer frente a la deuda contraída. Desde ese momento, tal y como se refleja en el auto judicial, se declara disuelta la entidad Expertos en Formación Quorum SL "cesando en su función sus administradores, que serán sustituidos por la administración concursal".

Sin embargo, en fechas posterores, el centro de formación siguió cobrando a las personas que llegaban interesándose por la formación que ofertaba, aunque esta no llegaría a impartirse.

De esta forma, los afectados -cuya cifra se eleva ya a unas 60 personas- acudieron a la academia en fechas posteriores para interesarse por los cursos para la obtención de la certificación profesional que les permitiera ejercer como vigilantes de seguridad privada, por los que pagaron cantidades que oscilan entre los 500 y los 1.400 euros.

La formación para poder presentarse a las pruebas oficiales, evidentemente, no se llegó a impartir nunca, aunque sí -señalan los alumnos- recibieron parte de los cursos de formación específica -relacionados igualmente con el desempeño profesional de los vigilantes de seguridad en campos o áreas concretas- en sesiones que tuvieron una periodicidad irregular y que apenas sumaron unos días. No obstante, apuntan también que dicha formación era escasa calidad y que tampoco se ha conseguido acreditar.

Los afectados de la academia Quorum en San Fernando: "Me he quedado sin curso, sin dinero y sin trabajo" / D.C.

Las pruebas para ser vigilante

Las fechas a las que acudieron los afectados a la citada academia coinciden aproximadamente con las convocatorias de las últimas pruebas que ha llevado a cabo la Secretaría de Estado de Seguridad para poder ejercer como vigilante de seguridad, que evidentemente es cuando más interés suscita esta formación entre las personas que quieren optar a esta salida laboral.

De hecho, según la resolución del 23 de diciembre de 2024, las convocatorias de pruebas de selección para vigilante de seguridad, y su especialidad de vigilante de explosivos y para escolta privado de 2025 se desarrollarán en las siguientes fechas: 10 días hábiles contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que fue el 7 de enero; del 2 al 15 de abril y del 1 al 12 de septiembre.

De ahí, precisamente, que a principios de enero se dieran a los afectados sucesivas fechas para dar inicio a la formación, que no llegaron a producirse nunca.

¿Cómo es la formación que se exige?

No obstante, según el Ministerio del Interior, para optar al ejercicio profesional de vigilante de seguridad "los aspirantes tienen que superar previamente en los centros de formación autorizados, en ciclos de al menos ciento ochenta horas y seis semanas lectivas, los módulos profesionales de formación que se determinan en la resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad".

Además, en el caso de los aspirantes a la especialidad de vigilantes de explosivos deberán superar los módulos complementarios y específicos, de treinta horas lectivas, establecidos en la mencionada resolución.

Del mismo modo, se detalla que "los ciclos formativos, en su delimitación horaria, podrán comprender un porcentaje máximo del cincuenta por ciento de la formación no presencial o a distancia, debiendo impartirse obligatoriamente con carácter presencial las enseñanzas de naturaleza técnico-profesional, instrumental, de contenido técnico operativo y las prácticas de tiro y laboratorio".

Así, a quienes hayan superado los módulos de formación y las pruebas físicas, los centros de formación autorizados les expedirán también el correspondiente diploma o certificado acreditativo.

Del mismo modo, se señala que se impartirán también cursos de formación específica en los siguientes tipos: servicio de transporte de seguridad, servicio de respuesta ante alarmas, servicio de vigilancia en buques, servicio de vigilancia en puertos, servicio de vigilancia en aeropuertos, servicio de vigilancia con perros, servicio de vigilancia con rayos X, servicio de vigilancia en centros comerciales, servicio de vigilancia en centros hospitalarios, servicio de vigilancia en urbanizaciones, polígonos, transportes y espacios públicos, servicio de vigilancia en eventos deportivos y espectáculos públicos, servicio de vigilancia en instalaciones nucleares y otras catalogadas como infraestructuras críticas, servicio de vigilancia en centros de internamiento y dependencias de seguridad y servicio de vigilancia del patrimonio histórico y artístico.

"Contaba con este curso para poder trabajar"

Mario, uno de los afectados, aseguraba este jueves que el número de personas en la misma situación ha ido en ascenso en los últimos días, a media que la noticia ha ido trascendiendo. Calcula que actualmente hay unos 60. Y hay situaciones que son más complicadas. "Yo ahora mismo me he quedado sin ahorros, no puedo matricularme en otra academia y contaba con este curso para poder trabajar", explica. "Nos hemos quedado sin el curso, sin el dinero y sin el trabajo. Se ha jugado con nuestras ilusiones", afirma.