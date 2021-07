Abre Vive Park en San Fernando: Los feriantes, de nuevo en marcha en La Magdalena

La Magdalena ha recuperado esta tarde –al menos en parte– su aspecto de Feria. Los vistosos 'cacharritos' han vuelto a ponerse en marcha tras el forzado parón al que ha obligado la pandemia, que ha castigado especialmente al gremio de los feriantes. Casi ha parecido la Feria del Carmen de siempre. Casi, claro... Porque faltaba esa pieza indispensable de toda feria que son las casetas y porque todo lo que se haga continúa todavía estando a la sombra de ese virus que sigue dando guerra.

En el recinto ferial no se veían atracciones desde julio de 2019, así que la colorida estampa, el bullicio de la música, los reclamos utilizados por los feriantes para animar al personal y el sonido de los cláxones le han sentado bastante bien a La Magdalena, que desde la apertura de Vive Park –que es el nombre que recibe esta iniciativa que ha puesto en marcha la Asociación de Feriantes de Andalucía– no ha dejado de recibir la visita de isleños: familias con sus hijos pequeños y pandillas de jóvenes, principalmente. Y eso que el viento de Levante, como suele ser habitual en la Feria del Carmen, no ha faltado tampoco a su cita y ha soplado con bastante fuerza.

Las ganas de los feriantes han sido evidentes en el estreno de esta suerte de Feria que no es Feria pero se le parece. Así lo ha afirmado desde la asociación que promueve Vive Park Enrique Bañuls al mostrar su contento "por poder volver a trabajar" tras unos meses malos, muy malos. "Es una actividad segura", ha asegurado al explicar que cada atracción cumple con su propio protocolo Covid.

Las atracciones estarán en el recinto ferial de La Magdalena hasta el próximo domingo 25, 11 días en total. Funcionarán de 19.00 a 00.00 horas.

Esta mañana, el colectivo de los feriantes ha hecho también al Ayuntamiento de San Fernando de un total de 1.500 tickets para las atracciones instaladas en La Magdalena que se repartirán entre las familias más vulnerables. De ello se encargarán Cáritas de Buen Pastor, Cruz Roja y Movimiento por la Paz.

También habrá incluso un día con precios populares –dos euros– para que Vive Park sea más asequible para todas las familias. Será el próximo martes, día 20.

Hoy, por otro lado, San Fernando celebra este viernes la fiesta de su Patrona, la Virgen del Carmen. A las 11.00 horas está prevista en la iglesia conventual la función religiosa que tradicionalmente se lleva a cabo en esta jornada. Este año, además, se cumple el centenario del patronazgo de la Virgen del Carmen sobre La Isla.