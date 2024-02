Vox dice que la declaración del luto oficial en San Fernando es "una reacción al clamor popular"

El portavoz del grupo municipal Vox San Fernando, Carlos Zambrano, ha lamentado que el equipo de gobierno no accediese, en un primer momento, a su petición de declarar dos días de luto así como la cancelación de los actos previstos con motivo del Carnaval este pasado fin de semana.

Tras el minuto de silencio llevado a cabo ante las puertas del Ayuntamiento, Zambrano, ha indicado que: "Hoy, hemos trasladado nuestro deseo de que los días de luto se decretasen para el próximo fin de semana, y hemos sugerido la celebración de un acto religioso formal, como es tradición cumplida una semana de un fallecimiento. No ha sido aceptado, aunque, ante el clamor popular, se ha recapacitado, en parte, y se han decretado dos días de luto entre semana".

Zambrano explicaba que "desde Vox entendemos que estos hechos son de la trascendencia e importancia para que se hubiesen decretado este pasado fin de semana dos días de luto oficial, como así ha hecho Egüés, ciudad natal de David, el otro guardia civil asesinado. Lo pedimos para mostrar nuestro respeto a la memoria de este vecino nuestro, a la familia que está pasando un dolor tremendo e incluso al propio cuerpo de la Guardia Civil". "No sabemos qué más tendría que haber pasado para que el gobierno municipal hubiese decidido decretar dos días de luto oficial y cancelar unos días de Carnaval", puntualizó el edil.

De igual manera, Zambrano ha tomado el testigo como representante político de la ciudad y ha pedido disculpas. "No nos compete a nosotros, no era nuestra decisión, pero queremos pedir disculpas porque no se hayan declarado este pasado fin de semana esos dos días de luto que pedimos. Porque es justo ese reconocimiento y esa muestra de respeto al dolor de los familiares y allegados", explicó el portavoz de Vox San Fernando. Aun con todo, Zambrano ha puntualizado que "al menos el clamor popular ha provocado una reacción en el equipo de gobierno".