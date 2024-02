Vox pide en San Fernando dos días de luto y la suspensión del Carnaval por la muerte de los dos guardias civiles en Barbate

El grupo municipal Vox ha solicitado al Ayuntamiento de San Fernando en la tarde de este sábado que se decreten dos días de luto oficial y la consiguiente suspensión de actos del Carnaval previstos para este fin de semana, en señal de respeto por la muerte de dos guardias civiles -uno de ellos de La Isla, Miguel Ángel Gómez- tras ser arrollados por una narcolancha en Barbate durante la noche del viernes.

La formación ha dado a conocer su petición a los medios en torno a las siete de la tarde, la misma hora a la que daba comienzo la Gala del Carnaval que iniciaba las fiestas en La Isla.

También ha informado de que sus concejales no asistirían a los actos previstos en señal de respeto, algo que no han hecho tampoco otros partidos como PP o AxSí. También el gobierno municipal ha reducido al mínimo su representación en la Gala del Carnaval, en la que no ha participado la alcaldesa, Patricia Cavada.

Vox ha trasladado también su pésame a los familiares, allegados y compañeros de los dos guardias civiles asesinados en la jornada del viernes.

Para Carlos Zambrano, "la suspensión de actos de Carnaval y el decretar días de luto es una medida que consideramos adecuada, a la vista de los asesinatos de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, y acaecidos además en tan penosas circunstancias".

"En la hermandad a la que todos, como españoles, pertenecemos, consideramos obligado estar a la altura y mostrar el respeto que merecen tales agentes, sus familiares y allegados, y el propio Cuerpo de la Guardia Civil, cuyos miembros arriesgan su vida en penosas circunstancias por la seguridad de todos nosotros".

AxSí: "No se ha consensuado con los grupos, solo se nos ha informado de la decisión"

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha matizado las declaraciones del gobierno municipal relativas a la suspensión del Carnaval, en las que afirmaba que la decisión de seguir adelante con las fiestas se había consultado con peñas, asociaciones y grupos políticos, para reiterar la postura de su formación, que abogaba por "un gesto de luto a la altura de los trágicos acontecimientos".

En este sentido, el edil andalucista ha explicado que hubiese preferido una decisión consensuada en una convocatoria extraordinaria de la junta de portavoces y ha asegurado que la opción de seguir adelante con los actos previstos en la programación de las fiestas tan solo ha sido "meramente comunicada por el gobierno de Patricia Cavada al finalizar el minuto de silencio" que se ha convocado a primera hora de esta tarde.

Desde AxSí San Fernando se han cuestionado también las formas en las que se ha llevado a cabo esta convocatoria "que se ha realizado por teléfono apenas una hora antes". "El minuto de silencio debería haberse convocado anoche para que la máxima cantidad de isleños hubiese podido participar", ha afirmado Romero.

La formación ha comunicado también que ha decidido no acudir a los actos del Carnaval en señal de duelo y por respeto a las familias de los fallecidos.

El PP suspende también su agenda de actos en señal de respeto

En solidaridad y señal de luto ante el trágico asesinato de agentes de la Benemérita, entre ellos el guardia vivil isleño Miguel Ángel Gómez González, este viernes en Barbate, el Partido Popular (PP) de San Fernando ha anunciado la suspensión de su agenda de actividades programadas para hoy sábado, en el que da comienzo el Carnaval.

La portavoz del PP isleño, María José de Alba, ha expresado su más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de los guardias civiles. "En este momento de dolor y consternación, reitero el compromiso de mi partido en apoyar y honrar la memoria de aquellos que sirven y protegen a nuestra sociedad con valentía y sacrificio", ha manifestado.

La suspensión de la agenda prevista para hoy, sábado de Carnaval, "es un gesto de respeto hacia la memoria de los Guardias Civiles cuyo servicio y dedicación quedan como un ejemplo para todos".

El Partido Popular de San Fernando ha solicitado también al Gobierno del Estado "cuantos medios sean necesarios para combatir el crimen y a las mafias".

En este difícil momento, recuerda "la importancia de la unidad y solidaridad ante la violencia y la tragedia".