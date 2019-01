Usuarios proponen la construcción de otra rampa en la pasarela de Bahía Sur

El Ayuntamiento informó este pasado fin de semana de que ha vuelto a reclamar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y a Renfe que solventen los problemas tanto de las escaleras mecánicas como de los ascensores de la estación de tren de Bahía Sur. Tras una reunión celebrada en noviembre, la Administración local insistió a mediados de diciembre por escrito para que se resolvieran los fallos que afectan a la accesibilidad de un espacio de comunicación vital para la ciudad y el entorno. "Llevamos tiempo denunciando la situación por lo que pensamos que el Ayuntamiento debe dar un golpe en la mesa, dar un ultimátum". Es la opinión de la Asociación San Fernando Accesible (Asfa) que lamenta que no se tomen medidas. Para este entidad, sin embargo, sólo la construcción de una rampa que complete la estructura que sortea la autovía y la vía del tren, que ya tiene una en el lado de la ciudad, es la alternativa definitiva.

Sara Domínguez, integrante de Asfa, explica el ejemplo de su padre que se cayó en julio haciendo uso de las escaleras mecánicas. "No funcionaba el ascensor y cogió con su pareja las escaleras mecánicas llevando los equipajes. Pero si la persona no tiene estabilidad de nada sirven estas escaleras", comenta.

Arreglar los ascensores tampoco supondrá evitar nuevos incidentes, entiende, puesto que no tienen las dimensiones correctas para acoger una silla de rueda grandes "o una silla de bebés gemelar", pone de ejemplo. Desde el Consistorio se apuntaba en su nota de prensa de este domingo que en los escritos remitidos a Renfe y a Adif se ha descrito la situación de los elevadores "que no resultan adecuados y eficaces, ya que no reúnen condiciones para personas con movilidad reducida, porque les cuesta acceder a los botones para llamarlos y el espacio de los mismos es insuficiente".

Los ascensores no tienen las dimensiones adecuadas para personas con movilidad reducida

La solución en la que insiste Asfa, por tanto, es la creación de una rampa por el lado de Bahía Sur, una alternativa que siempre podría tomarse "independientemente de si funcionan o no los ascensores y las escaleras mecánicas". Eso sí, desconoce qué implicaría esta actuación y a quiénes –por la intervención de otras administraciones o partes, como puede ser Fomento o la propietaria de Bahía Sur–. "Por supuesto hablamos de una inversión", añade.

Es una cuestión que se planteó al Ayuntamiento en una reunión que la entidad mantuvo con el concejal Antonio Rojas para otro tema, "una cuestión de transporte con Cádiz de una de nuestras usuarias", detalla Domínguez. La rampa, continúa la entidad con sus argumentos, siempre sería accesible para todos, una solución válida que vendría a reforzar las medidas de seguridad de la estación. "Si tuviera que desalojarse lo primero que se anulan son ascensores y escaleras mecánicas y solo se evacuaría por una parte, con una rampa sería posible por los dos lados", plantea.

Para que sea efectivo y completo, deja claro el colectivo, tendría que arreglarse el problema de deslizamiento que tiene la rampa que se ubica en el lado de Pery Junquera de la pasarela. "Resbala y hay gente que se ha caído usándolas", asegura esta representante de Asfa, que matiza que el problema se acentúa cuando se trata de una silla eléctrica que pesa más. "Solo queremos que se atiendan los derechos de todas las personas con una actuación accesible", expone Sara.

También la Federación de Vecinos Isla de León ha recibido alguna queja ciudadana por la situación de los accesos a la estación, que remitieron en su momento al Ayuntamiento. "Hemos visto lo que se ha publicado e insistiremos en la próxima reunión con el equipo de gobierno, porque aunque a nosotros no nos hayan llegado muchas quejas sí que sabemos de las denuncias continuas", comenta su presidente, Antonio Romero.