Trabajadores del servicio de alcantarillado piden la equiparación a las puertas del pleno de San Fernando

Trabajadores del alcantarillado han trasladado este jueves hasta el pleno sus protestas en demanda de mejores condiciones labores que permitan su equiparación con los compañeros que trabajan en el abastecimiento, servicios municipales que presta desde hace años la misma concesionaria -Hidralia- que se hace cargo de la gestión del ciclo integral del agua.

"No es de recibo que siga habiendo trabajadores de primera y de segunda en un servicio que se gestiona de manera integral y que presta una misma empresa", afirma Francisco Javier Bonet, delegado sindical de UGT, que recuerda que mientras la plantilla de alcantarillado -integrada por 12 operarios- se rige por el convenio estatal, sus compañeros de abastecimiento lo hacen con un convenio colectivo mucho más beneficioso que se negocia y revisa periódicamente y que no deja de incorporar mejoras que al resto no llegan.

El punto de inflexión para cambiar esta situación -explican los trabajadores- llega ahora cuando la prórroga de 4 años para la prestación del servicio llega a su término en los próximos meses, que brindaría el momento propicio para equiparar las condiciones de toda la plantilla.

De ahí que los trabajadores se hayan concentrado en el pleno para pedir al equipo de gobierno que acelere los trámites para sacar la nueva plica del agua y alcantarillado, que el Ayuntamiento de San Fernando quiere reconducir a través de una empresa mixta.

"Para que se pueda entender el porqué los trabajadores de saneamiento tienen tanto interés en que salga adelante el nuevo pliego de condiciones es que desde hace años venimos reclamando mejoras sociales y económicas", explica el comunicado que UGT ha repartido durante esta concentración.

"Hablamos de mejoras que puedan acercarnos a las condiciones del resto de trabajadores de nuestro sector, un trabajo tan lamentablemente poco reconocido aunque de vita importancia para la ciudad y sus ciudadanos", prosigue.

"La respuesta que recibimos por parte de la actual concesionaria es que, con las condiciones actuales, la empresa tiene pérdidas en la parte de saneamiento, algo que no ocurre con los compañeros de abastecimiento los cuales acaban de negociar unas mejoras y la renovación de su convenio", afirma.