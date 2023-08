Suspendidos los fuegos artificiales y la suelta de farolillos durante la fiesta prevista en la playa de Camposoto para este sábado

No habrá suelta de farolillos luminosos en la fiesta playera del See you sun que el Ayuntamiento de San Fernando tiene previsto celebrar en la noche de este sábado en Camposoto.

Al igual que ocurrió el mes pasado con la noche de Camposoto bajo las estrellas -una propuesta de ocio similar- el Consistorio isleño se ha visto obligado a suspender la actividad, que resulta siempre una de las más atractivas para el público que participa.

Tampoco, en esta ocasión, habrá fuegos artificiales, que estaban previsto lanzarse en torno a las 23.00 horas desde las proximidades de la playa isleña.

Desde el Ayuntamiento isleño se ha informado en la tarde de este viernes de la resolución adoptada por la Junta de Andalucía en este sentido habida cuenta de que la previsión meteorológica -por el viento- no resulta favorable para esta noche y desaconseja tanto el espectáculo pirotécnico como el lanzamiento de los farolillos encendidos dado también el riesgo de incendio.

El Consistorio ha recordado que ambas actividades, como siempre, estaban sujetas a las condiciones meteorológicas.

Lo que sí habrá en el See you sun será música en directo.

A partir de las 20.00 horas, el chiringuito Antonio (pista 1) contará con la música en directo del grupo isleño Órbita Rock, que hará un segundo pase a partir de las 22.00 horas. El chiringuito Cactus Jack (pista 4) contará a las 20.00 horas con Doctor Simago y desde las 22.00 horas con Dinosaurios Rock Cover Band y su propuesta de tributo a la música de las décadas de los 70 y 80. La oferta musical de la pista 4 se cerrará con la sesión del DJ Mike Robledo.

En cuanto al chiringuito Manito (pista 8), Canastería le pondrá toques flamencos al atardecer a partir de las 20.00 horas para pasar a amenizar la noche a partir de las 22.00 horas con las versiones de pop y rock de Rockayla.