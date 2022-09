El Spli critica que se cubran dos plazas de conserje en el Ayuntamiento de San Fernando con una bolsa de trabajo de 2007

El Sindicato de Policía Local Independiente (Spli) critica que se opte por el nombramiento en régimen de interinidad de dos plazas de funcionario de aspirantes de la bolsa de trabajo de la Oferta Pública de Empleo de 2007 para ocupar vacantes de portero-conserje en el Ayuntamiento de San Fernando, que sufre un gran déficit de plantilla. El sindicato señala las característica de esa bolsa para cuestionar la decisión del gobierno municipal.

En concreto, apuntan a que en la bolsa de trabajo de 2007 figuran personas que solo presentaron la solicitud y no aprobaron ningún ejercicio, incluso aquellos que ni siquiera se presentaron al primer ejercicio. Eso no garantiza, entienden, la libre concurrencia de nuevos aspirantes, y no cumple con el Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba al Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El Spli señala que la bolsa de trabajo está publicada en la web municipal donde se puede comprobar que para ser elegido "prevalece únicamente el primer apellido, al estar clasificados en orden alfabético". "El gobierno municipal es incapaz de solucionar el déficit de plantilla municipal del Ayuntamiento y su rejuvenecimiento al mantener una situación caótica, sin convocar públicamente las plazas vacantes negociadas y ofertadas", se quejan.

"El equipo de gobierno, con este tipo de contratación temporal, en régimen de interinidad de dos plazas de funcionarios, convierte la oportunidad de un puesto de trabajo estable, tan demandado en la administración, en empleo público con contrato precario e irregular", finalizan.