Las zambombas de Navidad se podrán celebrar entre el 23 de noviembre y el 6 de enero

El Ayuntamiento ha publicado el bando que regula las zambombas de Navidad, incluidos los requisitos para la concesión de permisos, y su periodo de celebración -del 23 de noviembre al 6 de enero-.

Como otros años, con esta regulación se pretende compatibilizar la celebración de "una de las tradiciones más presentes durante las fechas navideñas" en establecimientos de hostelería y en espacios públicos con el respeto al descanso y la tranquilidad de la ciudadanía.

"El objetivo del bando es fomentar las zambombas tradicionales, que son las que van más en consonancia con nuestra ciudad, además de que son las más atractivas, las más demandadas por la ciudadanía y las que menos perturban la convivencia vecinal", apunta el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez.

El documento regula la celebración de zambombas entre los días 23 de noviembre y 6 de enero, y distingue tres tipos: la tradicional, la profesional y las celebradas en vías o espacios de dominio público; quedando excluidas del bando las celebraciones de esta índole de carácter estrictamente privado o familiar.

La zambomba tradicional se concibe como una celebración de fuerte carácter participativo en la que no hay separación entre protagonistas (cantaores, tocaores...) y el público. No requieren autorización administrativa los establecimientos públicos que cuentan con licencia municipal de establecimientos de esparcimiento, salones de celebraciones, establecimientos especiales de hostelería con música y establecimientos de hostelería sin música, al no implicar la alteración del local.

La zambomba profesional se refiere actuación flamenca con cantaores profesionales o artistas noveles, o incluso de villancicos, contratados al efecto sí precisa de autorización expresa como actividad recreativa extraordinaria. No la necesitan si la actividad no excede el contenido de su licencia municipal.

Las zambombas en vías o espacios de dominio público precisan la autorización municipal expresa por ser una actividad extraordinaria.

La información sobre los trámites y requisitos para la celebración de las zambombas, así como la documentación necesaria que debe aportarse, pueden ser consultadas en la web municipal en la sección de Avisos y en las oficinas municipales.