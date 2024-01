San Fernando distingue con el XX premio San Antón a Rosi Helena da Silva, cuidadora de colonias felinas

San Fernando distingue con el XX Premio San Antón a Rosi Helena da Silva, un referente ciudadano gracias a su desinteresada dedicación y esfuerzo por procurar un hogar y una mejor calidad de vida a los animales domésticos abandonados y, en especial, por su trabajo como cuidadora de las colonias felinas. El Ayuntamiento de San Fernando traslada de este modo su agradecimiento simbólico a la treintena de personas que cuidan en el municipio isleño de los gatos comunitarios conforme a las directrices de bienestar animal.

"El amor y cuidados que Rosi Helena da Silva regala a los gatos de la calle es digno de un reconocimiento como este", explica la concejala de Bienestar Animal, María José Foncubierta. "Su vida cambia justo hace ocho años cuando decide adoptar a Clara, una gatita negra de una de las colonias felinas de las que hoy es responsable. Desde entonces no ha parado de recoger, esterilizar y retornar a los gatos a sus colonias. Y no solo eso, sino que también ayuda a los más enfermos y los más viejos. Su ejemplo nos señala que cualquier persona puede ayudar a los animales callejeros, que no es necesario pertenecer a una entidad o protectora para dar un paso al frente y hacer de nuestra ciudad una ciudad amiga de los animales", añade la edil. El premio, por deseo expreso de la galardonada, "está dedicado a todas las cuidadoras de colonias y a las protectoras, que luchan día tras día por el bienestar de los animales".

El premio se entregará en el marco de las actividades del día de San Antón en el Parque Almirante Laulhé, en el que se instalarán 20 carpas de distintas protectoras y entidades animalistas para dar a conocer a la población isleña su trabajo diario. Un año más habrá tres barras -una de ellas gestionada por una protectora- con precios populares para hacer de la del domingo una jornada de convivencia familiar.

La jornada arrancará con la marcha solidaria de perros, que a partir de las 10:00 horas recorrerá distintas calles de la ciudad. Con salida y llegada en el propio parque, la marcha discurrirá por General Pujales, Wenceslao Benítez, Parque del Barrero, León Herrero, Guardiamarinas, Colegio Naval Sacramento, Almirante Faustino Ruiz, Real, Callejón Croquer, Juan de Mariana, Calle Rosario, Real, San Diego de Alcalá, Cayetano del Toro, José López Rodríguez y Arenal. Las inscripciones pueden formalizarse el mismo domingo en las carpas de Mascotas Ávila, en las que se facilitará el paquete de bienvenida, o a través de la página web del Ayuntamiento.

Entre las 10:00 y las 11:45 horas también se podrán formalizar presencialmente las inscripciones para participar en el tradicional concurso de disfraces de mascotas, niñas y niños, previsto a las 12:30 horas. A partir de las 11:30 horas será el turno de la exhibición de las unidades cinológicas de la Policía Local y del Tercio Sur de la Armada Española, tras las que -en la zona del césped- será el turno de las minicharlas informativas (de 12:30 a 13:30 horas) organizadas por el Ayuntamiento y la Protectora Huellas Urbanas para incidir entre la población en las buenas prácticas en torno a la cría, adiestramiento, comercio, custodia y tenencia de los animales de compañía. Estarán a cargo de Ana Vanesa de los Reyes Alberto de La Fauna, el veterinario Enrique OrtegacFernández de Autovet y Gonzalo Galeano Guijo de Pet Mail. A las 13:30 horas se desarrollará el pase de perros en adopción, previo a la entrega de galardones (13:45 horas) y a la bendición de los animales por parte del párroco de la iglesia de San José Artesano.

Durante esta festividad, el Ayuntamiento pone el acento este año en la protección, los derechos y el bienestar de los animales bajo el lema Porque queremos a los animales, una campaña de concienciación ciudadana que pondrá en valor los derechos reconocidos por la nueva Ley de Bienestar Animal.