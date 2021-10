San Fernando aprovechará para celebrar el Carnaval en febrero y en junio

San Fernando mantendrá la celebración del Carnaval en su fecha tradicional, febrero. La decisión tomada entre el gobierno y todos los actores implicado tiene matices porque se aprovechará la celebración del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz para organizar un evento a las puertas del verano. La ciudad disfrutará por tanto de dos carnavales.

El miércoles por la tarde se alcanzaba esta decisión consensuada y participada para la celebración del Carnaval del próximo año en un encuentro organizado por el Ayuntamiento para que se tomara una decisión conjunta con todos los argumentos de los implicados, unificando intereses y necesidades. Estuvieron el Consistorio, responsables de la mesa del Carnaval, de la Federación Isleña de Peñas y Entidades (Fipe) Puente Zuazo y de las agrupaciones carnavalescas locales (romanceros, chirigotas, comparsas y coros), así como de los sectores económicos como el comercio y la hostelería (Acosafe e Hisafe, Asihtur, Horeca e incluso el Centro Comercial Bahía Sur), sin olvidar a los hoteles como el Salymar o el de Bahía Sur y al colectivo vecinal representado por la Federación de Asociaciones de Vecinos.

La reunión, que cerraba una extensa ronda de contactos unilaterales y sectoriales con todas las entidades para recabar opiniones y propuestas, sirvió para poner sobre la mesa una propuesta que fue finalmente la aceptada de forma unánime, y que aboga por celebrar el Carnaval de La Isla en su fecha tradicional de febrero, al tiempo que se abre hueco en el calendario de eventos de la localidad a una nueva cita extraordinaria con un Carnaval de las Agrupaciones. La idea es aprovechar la celebración del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) a las puertas del verano.

Patricia Cavada "La decisión de retrasar el Concurso en Cádiz afecta a la organización y celebración como mínimo en toda la Bahía y, la verdad es que nos habría gustado que se hubiera contado con todos"

"En San Fernando tenemos claro que el Carnaval es de toda la ciudadanía, y por eso hemos buscado desde el principio alcanzar un acuerdo consensuado y participado sobre cómo debe ser la celebración frente a las decisiones unilaterales adoptadas en otras partes. La decisión de retrasar el Concurso en Cádiz afecta a la organización y celebración como mínimo en toda la Bahía y, la verdad es que nos habría gustado que se hubiera contado con todos. Las repercusiones del Carnaval y el Falla es tan grande y potente que nos transciende y afecta directamente a todos los ayuntamientos del entorno", ha expuesto la alcaldesa, Patricia Cavada.

El tradicional Carnaval de la Isla con un escenario principal, con la cabalgata, los disfraces y las agrupaciones cantando en lo que será como siempre el Carnaval de la calle se desarrollará en el mes de febrero si las circunstancias sanitarias y la evolución de la pandemia siguen como hasta ahora y lo permiten. "En la última reunión se puso de relieve que en las actuales circunstancias, en nivel 0 de la alerta sanitaria, no cabe otro escenario que la celebración del Carnaval. Eso no quiere decir que no vayamos a tener en cuenta la evolución de la situación y que adaptaremos toda la programación a la situación que haya en cada momento", ha matizado.

El trabajo para la organización de la cita ya se ha iniciado con los contactos con diversas agrupaciones que pondrán cantar su repertorio en febrero, porque no entendemos un Carnaval sin que estén ellas presentes. Hemos hablado con las que preparan antologías, o algunas que han optado por no ir al COAC este año", ha detallado.

Pero además, ante el desarrollo posterior del Concurso del Falla se ha acordado que San Fernando acoja otra cita extraordinaria en junio y en víspera del verano que permita que las agrupaciones que participen actúen luego en la localidad y se pueda disfrutar de su creatividad, en un evento que será un Carnaval de las Agrupaciones. "Aún no se ha cerrado con detalle esta cita, que suma otro evento más al calendario anual que siempre trabajamos para dinamizar la economía local, y que puede ser un fin de semana o varios, y en formatos como varios escenarios a lo largo del centro urbano o una gala en un recinto cerrado", ha barajado la regidora. En palabras de Cavada, "aún hay tiempo para diseñar todo".

Esta segunda cita carnavalesca no interferirá con celebraciones religiosas como el Corpus Christi, con gran devoción y participación en San Fernando, y que gracias al trabajo de la Comisión Pro Corpus Christi siempre cuenta con una amplia programación en la localidad.