San Fernando celebra de nuevo el Día del Orgullo

San Fernando volverá a celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que se conmemora el 28 de junio, con un programa de actos que para el Ayuntamiento isleño supone reafirmar su compromiso con el colectivo y con el que quiere tanto visibilizar ese respaldo como reivindicar sus derechos, "demostrando que esta sigue latiendo con orgullo".

El delegado de Desarrollo Social, Jaime Armario, ha sido el encargado de informar este jueves de que precisamente el lema de la conmemoración este año es Latiendo con orgullo, "con el que queremos evidenciar que esta ciudad, que siempre ha siendo un referente en su apoyo a todas las personas LGTBIQ+, va a seguir trabajando para reivindicar unos derechos que hay que trabajar día a día, y ante los que no podemos permitir ni un paso atrás; y también va a seguir haciendo esfuerzos para sensibilizar a la ciudadanía y respetar la diversidad de todas las personas".

En palabras de Armario, "como sociedad debemos condenar cualquier mensaje de intolerancia, odio o falta de respeto hacia las personas por su orientación sexual o su diversidad, y luchar con todas las herramientas a nuestro alcance contra la homofobia favoreciendo que todos y todas sepan que San Fernando es una ciudad que vive con orgullo ser inclusiva".

Por ello, ha explicado, en las próximas semanas se van a llevar a cabo diversas acciones reivindicativas, simbólicas, formativas y divulgativas, que se suman a las que se desarrollan a lo largo del año, y que van a seguir haciendo bandera del respeto al colectivo LGTBIQ+.

El programa de actos previsto dará comienzo el 28 de junio, justo el día en el que se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo, con la colocación de la bandera arcoíris en la alameda Moreno de Guerra, así como con la instalación de otra banderola en la Casa de la Juventud en la calle Real.

Ese mismo día también se va a inaugurar en San Fernando un nuevo símbolo del respeto a los derechos de las personas LGTBIQ+. Será una escultura que, como ya ocurriera con los bancos multicolor o los semáforos inclusivos, servirá para sensibilizar en el día a día y de forma visible respecto a esta causa. Este símbolo se ubicará en las inmediaciones de la Casa de la Juventud.

El próximo día 6 de julio también se inaugura en el Centro de Congresos la exposición El armario deportivo abre sus puertas. La muestra, que se exhibirá hasta el 22 de julio, está promovida por la Federación Andaluza Arco Iris y la Diputación de Cádiz y está concebida para visibilizar la diversidad afectivo-sexual en el ámbito del deporte.

Así, en los paneles que conforman la exposición se indica que más de 400 deportistas de élite "han salido del armario". Es decir, han manifestado públicamente su homosexualidad para normalizarla socialmente porque "a veces lo que no se ve no existe y, si no existe, no se respetan sus derechos".

Uno de los platos fuertes de la programación del Orgullo de este año será el encuentro y charla divulgativa que tendrá lugar con los youtubers y activistas por los derechos y reivindicaciones LGTBIQ+ Daniel Valero 'Tigrillo' y Abi Power. Esta cita también servirá para la presentación del libro El niño que fui, de Tigrillo, y se desarrollará el día 8 de julio en el Centro de Congresos.

El delegado de Desarrollo Social ha informado de que con motivo de las acciones en favor del colectivo LGTBIQ+, y para fomentar la concienciación social y evitar cualquier tipo de intolerancia, el Ayuntamiento va a poner en marcha unos talleres de prevención y sensibilización en los centros de Primaria y Secundaria de San Fernando. Estas acciones formativas van a desarrollarse en 15 colegios y 15 en institutos durante el primer trimestre del curso 2022/2023.