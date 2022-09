El SPLI recuerda al gobierno municipal sus promesas incumplidas durante el pleno de San Fernando

Representantes sindicales del SPLI (Sindicato de la Policía Local Independiente) trasladaron el jueves al pleno sus protestas para hacer visible su descontento con la gestión del gobierno municipal, al que recordaron sus incumplimientos enumerando los compromisos recogidos en el pacto de gobierno que PSOE y Cs suscribieron en septiembre de 2019 y que, a ocho meses de que acabe el mandato, no se han llevado a cabo.

Entre ellos se refirieron a la promesa de crear una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo) ya que la actual se remonta al siglo pasado, de favorecer el rejuvenecimiento de la plantilla mediante la incorporación en las ofertas de empleo público del máximo permitido por la tasa de reposición y, explícitamente, el compromiso de dotar a la Policía Local de más efectivos.

En este sentido, desde el SPLI se insistió en la situación crítica que arrastra la plantilla, que alcanza ya mínimos históricos de personal.

"Todas las propuestas que hicieron en 2019 han caído en saco roto. De 120 plazas reconocidas en la RPT (de Policía Local) estamos en 88 y, a finales de año, se convertirán en 86 efectivos que hay que distribuir en los diferentes puestos y servicios policiales para atender la ciudad", explicó el coordinador del SPLI, Francisco Cebada.

Las propuestas coincidieron en el pleno con la propuesta de modificación de la base de ejecución 4ª de los Presupuestos de 2022, que el gobierno municipal aprobó en la sesión de este jueves, una medida contra la que el propio SPLI había presentado alegaciones -que habían sido rechazadas- aduciendo que se había adoptado fuera del contexto de la negociación colectiva cuando afecta al complemento específico de los agentes de la Policía Local.

"No hablamos de modificar el complemento específico sino la aplicación presupuestaria que le da cobertura. Y hay margen suficiente para abordar esa modificación sin que se vea afectado el complemento específico", aclaró, por su parte, el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que explicó que, precisamente, se trata de hacer uso de las retribuciones que están presupuestadas pero que no se utilizan dadas las vacantes existentes en la plantilla que todavía no se han llegado a cubrir. En total, se trata de una partida de 160.000 euros que será destinada a una campaña institucional contra el cambio climático al objeto de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de reducir las emisiones. La medida, eso sí, suscitó un amplio rechazo de la oposición, que criticó de forma unánime el gasto en publicidad institucional.