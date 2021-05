Recogida de firmas contra el cierre de las tiendas Disney

El temido cierre de las tiendas Disney -entre ellas la del centro comercial de Bahía Sur, en San Fernando- ha impulsado una campaña de recogida de firmas on line a través de la plataforma Change.org con la que se intenta evitar que estos locales echen la baraja definitivamente, con el consiguiente despido de sus trabajadores.

La iniciativa, que por ahora lleva recogida un millar de adhesiones, parte de un isleño, que advierte en su exposición de los numerosos problemas e inconvenientes que arrastran las compras on line a través de la web de Disney y de la falta de productos en las tiendas que se viene registrando en los últimos meses, "que hace que tengan menos ventas, por lo que están procediendo al cierre de todas las tiendas de Europa".

"Estos cierres afectan a todos los trabajadores. Llevan meses trabajando en condiciones lamentables, intentando cumplir objetivos que marca la empresa y no pueden porque no reciben productos para su venta", apunta.

La compañía no se ha pronunciado con respecto al cierre de estas tiendas, que varias publicaciones especializadas en el sector del retail no solo dan por hecho sino que hasta le ponen fecha: en el caso de la de Bahía Sur, el próximo 2 de julio. Eso sí, se trata de una estrategia que ya ha emprendido en otros países tras la reducción de las ventas que se ha registrado con la pandemia y ante el nuevo escenario que se dibuja en el sector, en el que plantea impulsar las ventas on line y cerrar los locales físicos.

La presencia de Disney en Bahía Sur se remonta a la década de los 90 y se trata, además, de la única tienda que la compañía tiene en la provincia.