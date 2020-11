"De sorpresa desde luego no puede decirse que no haya cogido esto", afirma Miguel Muriel , el responsable de La Corchuela, uno de los dos negocios de hostelería que se asienta en la playa de La Casería y que ahora se ve afectado por los desalojos promovidos por Costas. Asegura que llevan meses de reuniones con Costas y con el Ayuntamiento de San Fernando en las que esta cuestión ha estado sobre la mesa.

En La Casería hay quien no termina de creerse que Costas esté decidida a derribar las casetas y los locales que ocupan la playa de La Casería. No es la primera vez que llegan notificaciones, que se piden papeles, que hay revuelo y, hasta ahora, nunca ha pasado nada. Y así llevan toda la vida. De ahí que muchos se muestren escépticos al respecto: "Al final, todo quedará en nada", avisan.

La notificación de los expedientes, eso sí, ha sentado como un jarro de agua fría en este señero barrio isleño , que se resiste a perder lo que considera no solo una seña de identidad sino también un atractivo reclamo -por sus impresionantes vistas a la Bahía- que arrastra y seduce a no pocos adeptos a este rincón de San Fernando, especialmente en verano.

Todas las ocupaciones son ilegales, según Costas

Desde la Demarcación de Costas, no obstante, se insiste en que todas las ocupaciones son ilegales y que no hay vigente en la actualidad ninguna concesión para hostelería ya que no se aprobó su renovación. Si los planes de Costas continúan adelante -el Ayuntamiento ha pedido que se paralice el proceso- a los establecimientos asentados en la playa no les quedaría otra opción que negociar su reubicación en una segunda línea, en la zona de servidumbre de dominio público marítimo terrestre, una vez que el proyecto de regeneración previsto en la zona se lleve a cabo. Es una posibilidad de la que ya se ha hablado en estas reuniones que se han mantenido en los últimos meses, aunque "ya no sería lo mismo", apuntan los negocios.