Protestas contra Vox en San Fernando

Un nutrido grupo de personas pertenecientes a varios colectivos de izquierda se ha manifestado esta tarde para protestar por la entrada de Vox en el Parlamento de Andalucía y los resultados conseguidos en San Fernando, donde la formación de Santiago Abascal ha sido votada por más de 5.000 isleños.

La protesta "contra el fascismo" tenía por objeto alertar del recorte de derechos que supone el auge la de ultraderecha y su llegada a las instituciones. La concentración se ha iniciado en la plaza del Rey a las siete de la tarde coreando, entre otras consignas, el "no pasarán" o "Franco no está muerto, está en el Parlamento" para, posteriormente, encaminarse a la plaza de la Iglesia por los tramos más céntricos de la calle Real. "En nuestra casa no queremos fachas" o "Aquí está la resistencia trans" fueron algunos de los mensajes que lanzaron durante la protesta, que duró alrededor de una hora.

Entre los colectivos participantes se encontraban el colectivo LGTBI Lambda, Abrir Brecha, Café Feminista y la formación política Podemos San Fernando.