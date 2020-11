Plataforma 3R lleva la gestión de los fondos EDUSI en San Fernando al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

La formación política Plataforma 3R ha conseguido implicar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para reclamar del Ministerio de Política Territorial y Función Pública información puntual y detallada acerca de posibles incumplimientos del Ayuntamiento de San Fernando en la gestión de los fondos europeos de la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado).

Más de 10 millones euros destinados a la regeneración de la franja este de la ciudad que -advierte este partido- corren verdadero riesgo de perderse porque no se están cumpliendo las condiciones que derivan de estas ayudas europeas. Especialmente, señala Plataforma 3R en su denuncia, el volumen de ejecución de gasto elegible certificado, que tendría que haber sido de un 15% a 31 de diciembre de 2018 y de un 30% a finales de 2019. Una condición -expone la formación isleña- que a todas luces no se ha cumplido tras cuatro años a la espera de estas ayudas.

Por el momento, las únicas obras ejecutadas con cargo a la EDUSI son las llevadas a cabo en la trasera de La Almadraba para el tapado de la controvertida 'pieza' que suplía la ausencia de redes en la zona, una primera fase de la actuación que ha supuesto una inversión de 487.252 euros en el contexto de unas ayudas que en conjunto (con la aportación municipal) suman 12,5 millones.

A eso se suman las contrataciones de personal técnico puestas en marcha desde el propio Ayuntamiento isleño con cargo a la estrategia para facilitar la gestión y coordinación de los fondos.

Pero la práctica totalidad de las obras planteadas con la EDUSI -incluyendo la actuación estrella, el parque de La Magdalena, que se llevará 7 millones de euros, más de la mitad de la totalidad de los fondos- están incumpliendo con los plazos dados por el propio Ayuntamiento. De hecho, entre agosto de 2020 y junio de 2021, apunta el Ayuntamiento en la web dedicada a la estrategia debería estar ejecutándose la primera fase de las obras para la adecuación del parque urbano multifuncional de La Magdalena. Sin embargo, la última noticia que se sabe al respecto es que se ha adjudicado la redacción del proyecto.

Eso sí, se desconoce si se ha aprobado algún tipo de prórroga en la gestión de las ayudas o si en el contexto actual de la pandemia del Covid se han replanteado los plazos. De ser así, desde luego, en ningun momento se ha informado de ello.

A todo eso señala Plataforma 3R -partido que no tiene representación alguna y que no se presentó a las elecciones municipales de 2019 pero que hace igualmente una férrea oposición al gobierno municipal- la ausencia de un plan de movilidad, que es otra de las condiciones impuestas por Europa para la concesión de estas ayudas millonarias. Aunque en este punto la denuncia choca abiertamente con la información que el Ayuntamiento tiene en su página web, donde acaba de colgar -hace unos días- un plan de movilidad urbana sostenible de la zona este del municipio.

Plataforma 3R, en su denuncia contra la gestión de los fondos EDUSI por parte del Ayuntamiento isleño, ha conseguido una resolución parcialmente favorable del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es un organismo público independiente encargado de velar por la transparencia de la actividad pública. En dicha resolución, se le da al Ministerio de Política Territorial y Función Pública -encargado de supervisar la gestión de las ayudas europeas- un plazo de 10 días hábiles para informar a esta formación sobre la gestión de la EDUSI en San Fernando y, precisarle, si el Ayuntamiento de San Fernando "ha recibido apercibimiento alguno a día de hoy, no solo por no haber certificado gasto elegible alguno a fecha de junio de 2020, sino si se hubiere tomado medidas correctoras, por no haber superado el umbral del 15% a fecha de 31 de diciembre de 2018 e igualmente al 30% a fecha de 31 de diciembre de 2019".

También, en la misma línea, sobre si al Consistorio "le ha sido demandada la entrega y posesión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible-PMUS de acuerdo con la Estrategia Europea o si hubiese sido requerido al efecto".