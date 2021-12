Papá Noel tiene casa en San Fernando

Papá Noel ha vuelto a La Isla, que diría la letra de uno de esos hits navideños como el All I want for Christmas de Mariah Carey, que esta tarde ha acompañado la coreografía que le ha dado la bienvenida en la céntrica plaza de la Iglesia.

El acto –que desde hace unos años es una de las grandes citas de la agenda navideña– ha tenido desde luego mucho de videoclip, con sus copos de nieve (artificial, claro), su divertida tropa de elfos bailarines –siempre geniales los chicos de Dance to feel– y hasta su oso polar de fiel personaje secundario.

Si fueran los Reyes Magos –que también vendrán a San Fernando, ojo– hubieran sonado villancicos tradicionales. Pero a Papá Noel eso no le pega, la verdad. Es otro estilo. Otra Navidad. Más así como de anuncio de Coca Cola (de los de antes, claro).

Pero, que conste, el gordito del traje rojo, botas negras y larga barba blanca arrasa y causa sensación en San Fernando y, especialmente, entre los más pequeños de la casa.

Prueba de ello ha sido los gritos de emoción, el brillo en las miradas, las caras de entusiasmo y las expresiones de asombro que le han dado la bienvenida cuando poco antes de las seis de la tarde Papá Noel se ha asomado a la plaza de la Iglesia para saludar a la multitud que se había congregado en pleno centro y para anunciar la cercanía de la Navidad mientras –muy metido en su papel– hacía sonar la campana.

Antes, la alcaldesa, Patricia Cavada, había llamado a su casita de madera para que abriera la puerta y empezara a recibir la visita de los niños de La Isla, que ya tocaba... Esas visitas que en los próximos días –seguro– dejarán ver a lo largo de la calle Real largas colas de familias con sus hijos pequeños que aguardan el momento de encontrarse con Papá Noel.

La apertura de la Casa de Papá Noel, que ha causado gran expectación, ha estado precedida de un pasacalles que ha recorrido el centro desde el Ayuntamiento para terminar en la plaza de la Iglesia animando al personal con la actuación de los grupos de distintas edades de Dance to feel.

La puesta en escena ha llegado, además, después de un fin de semana que ha estado repleto de citas navideñas para confirmar lo poco que queda ya para la Nochebuena.

La Casa de Papá Noel –que desde hace años es una de las grandes apuestas navideñas del Ayuntamiento y una de las citas más esperadas de la programación– estará abierta todos los días hasta el próximo 23 de diciembre, de 18.00 a 21.00 horas. También habrá visitas el día 24 de diciembre, en la jornada de la Nochebuena, aunque solo en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas.