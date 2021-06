El PP pregunta por el contrato de la zona azul de San Fernando ante una posible nueva prórroga

El Partido Popular (PP) de San Fernando ha pedido al Ayuntamiento que dé respuesta a la situación administrativa de la zona azul. La concejal popular Carmen Roa recrimina al equipo de gobierno de Patricia Cavada el silencio que impone a determinados temas de interés ciudadano, lo que supone vulnerar la transparencia que debe regir las relaciones entre gobierno y oposición.

"Queremos que el PSOE y Ciudadanos informen del estado en que se encuentra el contrato de la zona azul de La Isla, un servicio que presta la empresa Dornier SA desde 2005 y que se prorrogó por primera vez en 2015 por una duración de dos años, situación que se volvió a repetir en 2017 y 2019. Todo apunta a que volverá a dilatarse por dos años más, eso sí, sin dar ningún tipo de información al respecto", se queja la dirigente popular.

El contrato de la zona azul puede prorrogarse de dos en dos años hasta un total de 10, mientras la administración local no comunique de forma expresa a la empresa su intención de no seguir contando con sus servicios. En 2015 Patricia Cavada justificó la decisión de prorrogar el contrato en la premura de los plazos. "Cierto que era un gobierno que comenzaba a rodar, lo que no es excusa pero si puede servir como explicación, que es lo que pasó", apunta la edil.

En 2017 se volvió a prorrogar con "la excusa de la imprevisión". Volvió a ocurrir en 2019 y ahora en 2021 todo hace indicar que sigue adelante, consideran. Eso a pesar de que en 2014 y en la oposición, recuerda Roa, Cavada reclamaba cambios estructurales en el pliego de la concesión de este servicio. "Incluso presentó las mismas alegaciones a las ordenanzas fiscales que ahora rechaza desde el gobierno, como aquella en la que pedían que se eliminara el importe mínimo de 0,20 euros para que se instalara el pago fraccionado a partir de 0,005 euros y se comenzara a cobrar a partir del undécimo minuto de estacionamiento", añade.

Entre otras cosas la ahora regidora criticaba que se vetara el grado de residente a aquellos vecinos que no cuentan con estacionamiento en su calle y están rodeados por la zona azul, algo que ocurre en muchas calles del centro, que afecta a muchos isleños y que ha sido denunciado en multitud de ocasiones. "Ni un estudio siquiera para ver la forma de no crear un agravio comparativo con el resto de ciudadanos del centro", cuestionaba que no se hubiera hecho en 2014, insiste la concejala del PP.

Tampoco se libra de las críticas los concejales de Cs por ser "los cómplices perfectos y dóciles a los dictados de sus socios". En la oposición esta formación denunciaba la falta de transparencia "de manera muy vehemente", comenta Carmen Roa. "Ahora aquellas críticas se han silenciado por mor de un sillón. Al parecer ya no hay ni secretismo, ni oscurantismo, ni mala gestión municipal. Para los concejales de Ciudadanos ya todo está bien", afirma.

"Lo primero, información y transparencia; y unido a ello, el cumplimiento de los compromisos. De esto carece el gobierno de Patricia Cavada para desgracia de los isleños", concluye.