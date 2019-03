El PP alerta de que se vuelven a mandar notificaciones para cobrar la nueva tasa

El PP ha vuelto a denunciar que continúan enviando a los domicilios isleños notificaciones para el cobro de la nueva tasa por el tratamiento de residuos -la que llama 'Tasa Cavada'- y ha acusado al gobierno local de "mentir, sembrar la confusión y ser incapaz de arreglar el lío que han formado con el nuevo gravamen". "Tienen que garantizar que no se le va a cobrar a los ciudadanos", ha exigido la formación que coordina en la localidad José Loaiza.

Los populares, en este sentido, han advertido de que el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión de Tributos ha vuelto a iniciar las gestiones para cobrar la tasa por recogida, transferencia y tratamiento de residuos, de acuerdo a las denuncias trasladadas por numerosos ciudadanos, quienes han asegurado, además, que no reciben garantía alguna por parte del organismo provincial de que no tengan que pagar finalmente.

El PP asegura que se ha retomado el envío de notificaciones justo después de que el portavoz municipal, Conrado Rodríguez, asegurara días atrás que el Ayuntamiento abandonaría el Consorcio Bahía de Cádiz.

Para el PP de San Fernando, este hecho evidencia que el dirigente socialista, así como la alcaldesa, "no tienen credibilidad alguna y están mareando la perdiz por la cercanía de las elecciones".

Pero, aseguran desde el partido, "la intención de los gobiernos del PSOE es que los isleños paguen".

En este sentido, han señalado que, a día de hoy, "no hay sobre la mesa el estudio jurídico sobre la tasa, como prometió Cavada". "El Ayuntamiento no ha roto con el Consorcio, las notificaciones se siguen cursando; y, finalmente, el gobierno local no ha aclarado cómo va a afrontar a la deuda contraída por el Ayuntamiento con el ente consorcial en los tres últimos años y que podría superar los tres millones de euros".

Además, el PP ha recordado que el gobierno local participó en una mesa de trabajo durante un año para aplicar la tasa de la que ahora reniega.