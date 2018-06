El PP dice que es "humillante" lo que ocurre con los monitores de las aulas específicas

El problema de las excursiones de los alumnos de las aulas específicas que precisan de monitores, cuyos contratos no cubren estas salidas del centro, sigue suscitando reacciones políticas. El PP, tras la pregunta que esta misma semana ha cursado en el Parlamento andaluz la diputada Ana Mestre, ha reiterado su apoyo a la AMPA del colegio San Ignacio, centro que denunció el problema hace unas semanas.

La formación popular escenificó este respaldo a las puertas del colegio junto a la presidenta de dicha asociación de padres, Luisa Guerrero. El candidato a la Alcaldía, José Loaiza, y la senadora María José de Alba lamentaron que la respuesta de la Junta no se correspondiera "ni a la realidad ni a la verdad". "El colegio San Ignacio tiene dos monitores para once niños con necesidades educativas especiales, no siete como aseguró la consejera", apuntó Loaiza.

"Que la Junta de Andalucía diga que dedica casi 400 millones de euros anuales en integración y obligue a estas dos familias isleñas a pagar 40 euros para que sus hijos puedan ir de excursión como los demás niños de su clase, es de vergüenza, es humillante para la educación pública de calidad e integradora que todos queremos y exigimos", criticó. El edil del PP anunció que su partido llevará al próximo pleno de la Diputación una moción encaminada "a acabar con estas desigualdades". "Todos los niños tienen los mismos derechos, y es obligación de la Junta el asumirlas y respetarlas".

De Alba, por su parte, lamentó que tras ocho años de denuncias, ahora la Junta hable de crear un mapa de necesidades. "No es justo. La Junta está atentando contra los derechos de los niños con necesidades especiales. No hay integración", denunció.