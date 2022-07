El PP homenajea a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA

El Partido Popular de San Fernando ha homenajeado a Miguel Ángel Blanco, el joven vasco secuestrado y asesinado por ETA hace ahora 25 años, en un acto en el que también ha recordado un suceso que movilizó a más de 6 millones de españoles y supuso el comienzo del fin de la banda terrorista. El "espíritu de Ermua", en alusión a la localidad de la que era natural Miguel Ángel Blanco y en cuyo Ayuntamiento fue concejal del PP, "logró unir a todas las fuerzas políticas, a excepción de Batasuna; a personas de todas las edades, ideologías y condición", señaló el presidente de los populares isleños, José Loaiza.

El acto, realizado en la Glorieta General Lobo, junto al monolito erigido para recordar a los isleños que también sufrieron la barbarie terrorista, congregó a un centenar de personas que se sumaron "a un homenaje que en Miguel Ángel Blanco es extensivo a todas y cada una de las víctimas del terrorismo". Loaiza recordó que su partido propuso en el pleno municipal del pasado mes de junio, la celebración institucional de este acto, una posibilidad rechazada por el gobierno municipal del PSOE y Cs que preside Patricia Cavada.

"Curiosamente -apuntó- lo que entonces los socialistas isleños, con la complicidad de Ciudadanos y Podemos, se negaban a conmemorar, ayer nos dicen que sí, que el Ayuntamiento va a realizar un homenaje a Miguel Ángel Blanco. No entendemos la forma de actuar de un gobierno que niega, rechaza, divide y solo actúa cuando la presión ciudadana les obliga a ello".

Loaiza aseguró que "hemos organizado este acto y convocado al mismo a la sociedad isleña por pura necesidad democrática. No podemos ni queremos olvidar. Ninguna de las 853 personas a quienes la barbarie etarra quitó la vida se merecen caer en el olvido. No podemos ni queremos olvidar a sus familiares, a las más de 7.000 víctimas que ETA causó hasta que fue vencida por la Ley y la Justicia".

La concejala del PP María José de Alba fue la encargada de leer el manifiesto elaborado para esta conmemoración por la Fundación Miguel Ángel Blanco. "En estos 25 años hemos conseguido derrotar policialmente a ETA pero la derrota política y social está todavía pendiente. Hoy luchamos contra el olvido del tiempo que ha provocado que generaciones de jóvenes no conozcan quien fue Miguel Ángel Blanco. Hoy no se han depurado las responsabilidades penales y políticas, más de 300 casos de asesinato siguen sin resolverse. Hoy, especialmente en el País Vasco y Navarra, la legitimación del terrorismo se evidencia en actos, fiestas, carteles y pintadas. Hoy la ideología por la que ETA mató sigue vigente y con más poder político que nunca. Hoy los herederos políticos de HB siguen sin condenar el terrorismo. Miguel Ángel Blanco nos unió en la defensa de la vida, la libertad y la democracia constitucional que nos convierte en ciudadanos frente al fanatismo de la identidad, el sectarismo, la intolerancia. Defender la Memoria es no tergiversar interesadamente lo que sucedió. Defender la Justicia es exigir que se cumplan las condenas y se resuelvan los casos pendientes. Defender la Dignidad de las víctimas es no permitir que sus asesinos y sus cómplices las humille", expuso.

El acto finalizó guardando los presentes un minuto de silencio y con una ofrenda floral a las víctimas, a cargo de la secretaria general del PP de San Fernando, Carmen Roa, y Petronila Alonso, viuda del teniente de Infantería isleño asesinado por ETA en 1984.