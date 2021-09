El PP de San Fernando reclama el funcionamiento de la nueva estación de autobuses de La Ardila

El Partido Popular (PP) exige al gobierno de San Fernando que no demore más la puesta en marcha de la estación de autobuses de la Ardila, que "actualmente presenta una lamentable imagen de total abandono". La formación advierte de que "siguen sin conocerse los motivos por los que no se inaugura y pone en marcha la estación de autobuses. ¿Qué sucede?".

Señales de tráfico rotas, suciedad, falta de mantenimiento…es la imagen de esta infraestructura, construida por la Junta de Andalucía con un presupuesto cercano a los 200.000 euros en la zona de La Ardila. Así describe la concejala María José de Alba el estado de conservación del apeadero y el módulo que es "de exclusiva responsabilidad municipal, toda vez que las instalaciones ya fueron recepcionadas por el Ayuntamiento en noviembre de 2020, tal y como aseguró la propia alcaldesa, Patricia Cavada".

"No comprendemos cómo la estación de autobuses, un equipamiento preciso para nuestra ciudad, sigue deteriorándose con el consentimiento de la alcaldesa socialista. Ya denunciamos que la desidia municipal nos va a volver a costar más dineros a los isleños. No hay obra pública que se haga en nuestra ciudad que no tenga un sobrecoste por el abandono de este equipo de gobierno", critica la edil popular.

El Ayuntamiento de San Fernando tiene que encargarse de la dotación del mobiliario necesario para el edificio modular, de implantar la marquesina prevista para las tres dársenas y de la señalética de toda la instalación, expone. Incluso de la contratación de los servicios y suministros que requiere su funcionamiento. "Hasta que Cavada se decida a poner en marcha la estación de autobuses al menos que mantenga adecentado aquel espacio, que se está convirtiendo en un basurero en pleno acceso a San Fernando. Es una postal que no merece nuestra ciudad", finaliza.