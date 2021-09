El PP pide en San Fernando que la partida de 2021 para el nudo de Tres Caminos se use en el Puente Zuazo

"El proyecto del Nudo de Tres Caminos, que cuenta con una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 5,5 millones de euros, no se va a iniciar en 2021. Es un engaño y una estafa presupuestaria para la provincia de Cádiz". La senadora Teresa Ruiz Sillero (PP) advierte con estas palabras sobre la situación en la que está la actuación histórica con la que se mejoraría la movilidad en este punto negro de las carreteras de la provincia. Ante el convencimiento de que el proyecto no se empezará este 2021 plantea eso sí la necesidad de que "esos millones comprometidos para la provincia de Cádiz se queden aquí", en concreto para la rehabilitación del Puente Zuazo, que sí tiene proyecto.

"Pedimos que ese dinero se destine a esta actuación en el mismo entorno, San Fernando, Puerto Real y Chiclana, que tiene proyecto", apunta la política popular, que llevará la propuesta a debate en el Senado. Ruiz Sillero recuerda que la rehabilitación del Puente Zuazo, el Real Carenero y las construcciones defensivas del entorno forma parte del protocolo de 2008 vinculado al Bicentenario de Las Cortes de 1810. La actuación se dividió en dos, y se llegó a desarrollar una parte, la correspondiente al Real Carenero y baterías defensivas. Quedó pendiente el Puente Zuazo y otras construcciones.

Ahora, ante el estado del proyecto del Nudo de Tres Caminos que dejará sin uso la partida de 5,5 millones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 la formación popular defiende que ese dinero se destine a otra cuestión. La intención es abordarlo con la ministra de Infraestructuras, Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez. De hecho, el presidente provincial del PP, Bruno García, ha remitido a la titular de la cartera de Fomento una carta, que también firman los senadores y diputados nacionales y los presidentes de los tres municipios relacionados (San Fernando, Puerto Real y Chiclana), en la que ya anticipaba la idea de que la partida se quedara en la provincia gaditana.

"Pedimos una reunión a la ministra para que se le dé prioridad a la obra del nudo del Tres Caminos. Que no se demore más. Pero también le recordamos la partida que no se va a gastar. No queremos que se pierda ese dinero para los gaditanos", reitera. Desde el PP se espera que la ministra no demore la reunión para tratar estos temas. "Es una cuestión de sentido común, que todos los ciudadanos verían con buenos ojos", considera la senadora.

El presidente local del PP, Jose Loaiza, lamenta que el Ayuntamiento de Puerto Real, sobre cuyo término municipal se asienta el Real Carenero, esté dejando que las construcciones "se destruya". También se queja el líder popular de la postura de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, que en su día "solo se hizo una foto y dijo que iba a trabajar por su desarrollo", "pero se ha olvidado, dejando que se destruya el Real Carenero". Loaiza insiste en que el proyecto del Puente Zuazo está aprobado, con el beneplácito de las administraciones: Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento.

El Nudo de Tres Caminos es "una prioridad", deja claro, pero si no se va a gastar quieren que se dedique a otro proyecto. Incluso interpela a la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, que "en agosto y octubre de 2017 se unía con José María Román, alcalde de Chiclana, para pedir estas obras, porque gobernaba Rajoy. Ahora que gobierna el señor Sánchez no exige nada". "Le pido que se enfrente al Gobierno: que reclame las obras de Tres Caminos y que no se pierdan esos 5 millones para la provincia", finaliza.