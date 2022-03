El PP afirma que Defensa "no se niega" a la reubicación del campo de tiro de la playa de Camposoto

La senadora del PP Teresa Ruiz-Sillero aireó este lunes en San Fernando una respuesta parlamentaria en la que Defensa reconoce que no mantiene ninguna negociación abierta con el Ayuntamiento de San Fernando para afrontar el traslado y reubicación del campo de tiro de la playa de Camposoto, lo que permitiría liberar más de un kilómetro del litoral que todavía sigue en manos militares para ocio y disfrute de los isleños y para impulsar el anhelado desarrollo turístico de la zona.

No obstante, según Ruiz-Sillero, en esa respuesta dada a la pregunta formulada en el pasado mes de febrero Defensa "no se niega" a dicha reubicación de las instalaciones militares, algo que incluso ya se planteó hace dos décadas, sino que simplemente precisa que "no existe petición alguna por parte del Ayuntamiento isleño", por lo que evidentemente tampoco hay ninguna conversación al respecto.

"Este departamento está dispuesto a colaborar con las administraciones locales y autonómicas en la búsqueda de soluciones que permitan armonizar los intereses de la Defensa Nacional y de las distintas partes implicadas", apunta, de hecho, Defensa en su contestación parlamentaria.

Desde el PP, en este sentido, se considera que hay una puerta abierta para ganar este kilómetro de playa, por lo que no entiende que la alcaldesa, Patricia Cavada, permanezca de "brazos cruzados".

"La ciudad no puede permitirse el lujo de abandonar, de no solicitar ese kilómetro de playa, que es un lugar idóneo para el desarrollo turístico y económico de San Fernando. Si tenemos un diamante en bruto en San Fernando como es la playa de Camposoto lo que no podemos hacer es no pulirlo y ponerlo en desarrollo en beneficio de todos los isleños", afirmó Ruiz-Sillero.

La senadora popular, de esta forma, anunció que presentará también una pregunta oral en la comisión de Defensa "para que la secretaria de Estado conteste claramente que está dispuesta a trasladar el campo de tiro".

"No vamos a consentir que no se ponga en valor todo el potencial turístico de San Fernando por la pasividad de la alcaldesa", advirtió.

La concejala del PP María José de Alba, por otro lado, recordó también que en 2015 Cavada anunciaba ya la firma inminente de un convenio para reubicar el campo de tiro.