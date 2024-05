El PP reprocha a Cavada que haya dejado pasar una subvención de la Junta para colocar toldos en las calles peatonales

El gobierno municipal ha dejado pasar una subvención de la Junta de Andalucía con la que se podría haber financiado la colocación de toldos en las calles peatonales de la ciudad, según la denuncia que este viernes ha realizado el PP de San Fernando a través de un comunicado.

Hace cuatro años que la formación demanda insistentemente la colocación de estos elementos de sombra al igual que se hace en otras muchas localidades para combatir el calor y hacer más confortable la ciudad durante la larga temporada de verano.

En 2020 consiguieron que se aprobara una moción al respecto en el Pleno. Y desde el Ayuntamiento isleño, el ejecutivo local optó a fondos europeos para abordar el proyecto sin conseguirlo. Así que la cuestión sigue siendo para el PP una asignatura pendiente.

El último episodio ha sido la subvención de la Junta -de hasta 30.000 euros- que, según la portavoz del PP, María José de Alba, habría permitido afrontar la colocación de toldos.

"Cavada no quiere toldos"

Para los populares es una muestra evidente de que Cavada "no quiere toldos, no tiene interés en ellos y le da igual que el comercio tradicional no cuente con un atractivo más para incentivar las ventas". .

La propuesta del PP busca "apoyar al comercio local haciendo más habitables las calles peatonales, especialmente durante los meses de mayor incidencia solar, esto es, de mayo a octubre".

"Mucho hablar de cambio climático, de que somos un ejemplo de sostenibilidad, pero en cuanto puede ordena arrancar árboles, cambia las zonas verdes por césped de plástico y se niega a adoptar medidas beneficiosas para los isleños, los visitantes y nuestro comercio, como es la colocación de toldos", lamenta De Alba.

El Partido Popular ha exigido responsabilidades a Cavada y le ha solicitado que muestre "empatía y solidaridad" con el comercio tradicional y los isleños.

El PP, de hecho, se ha referido a esta cuestión de los toldos en varias ocasiones e, incluso, ha sido uno de los ejemplos a los que ha aludido cuando ha recriminado al gobierno municipal el incumplimiento de los acuerdos que se han adoptado en el pleno, hasta cuando ese acuerdo ha sido unánime y ha contado con el apoyo de los votos socialistas, formación que ocupa el gobierno en el Ayuntamiento isleño. Así lo hizo, por ejemplo, en 2021 cuando hacía un año ya de la moción de los toldos. Posteriormente, ha insistido en el tema en varias ocasiones.