El PP de Cádiz acusa al gobierno de Pedro Sánchez de "poner excusas" y "ralentizar" la obra del nudo de Tres Caminos

El PP de Cádiz ha responsabilizado nuevamente al Gobierno de Pedro Sánchez del parón que sufre el proyecto del nudo de Tres Caminos tras las retenciones kilométricas que se registraron durante el puente del pasado fin de semana.

La senadora y portavoz provincial de la formación, Teresa Ruiz Sillero, ha recriminado al ejecutivo socialista su pasividad ante un problema que se arrastra desde hace ya demasiados años y que supone "un punto negro" no solo para las localidades de San Fernando, Puerto Real y Chiclana -las más afectadas- sino para toda la provincia.

Para los populares, la obra de Tres Caminos, "que ya estarían en su fase de terminación si gobernara Pablo Casado", debe ser una inversión prioritaria del Gobierno central ante la que no valen ni más "excusas" ni más retrasos.

El PP gaditano ha escenificado esa "unidad de acción" a la hora de reclamar esta infraestructura en una visita que han realizado al polígono industrial de Tres Caminos, donde desde hace años se planea intervenir y que han arropado también los diputados nacionales María José García Pelayo y José Ortiz, así como los presidentes locales del PP en San Fernando, Puerto Real y Chiclana: José Loaiza, Vicente Fernández y Ascensión Hita.

Las retenciones kilométricas que cada año deja el nudo de Tres Caminos son "la vergüenza de la provincia", según Ruiz Sillero, que ha insistido en recriminar al Gobierno socialista la ausencia de avances al respecto a pesar de las promesas realizadas.

"Desde que gobierna Pedro Sánchez se han ralentizado los trámites para iniciar las obras. Continuamente hay excusas de nuevos trámites administrativos. Desde el PP decimos que ya no caben más excusas, no caben más parones para iniciar las obras", ha afirmado al recordar los 5,5 millones recogidos en los Presupuesto Generales del Estado para esta actuación "que no se han gastado".

La portavoz provincial del PP ha anunciado también que solicitara una reunión con la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para insistir en la necesidad de impulsar el desdoble del nudo de Tres Caminos de una vez.

Por su parte, José Loaiza, portavoz del PP en diputación y presidente del partido en San Fernando, ha anunciado también iniciativas para reclamar estas obras "ante la desidia de los gobiernos socialistas". Los trámites para el nuevo nudo de Tres Caminos impulsados por el PP durante la etapa de Rajoy -ha asegurado- "se han parado con excusas cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno".

En este sentido, Ruiz Sillero ha insistido en que "no se sabe nada" de la situación en la que se encuentra actualmente el proyecto. "Lo último que se sabe es que se publicó el listado de bienes que son objeto de expropiación forzosa. Queda todavía pendiente aprobar el proyecto definitivo, licitar las obras, adjudicarlas y ejecutarlas", expuso. Y eso es todavía mucho tiempo de trámites administrativos. De ahí que el PP insista en la necesidad de dar prioridad a esta actuación.