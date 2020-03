Once bodas civiles siguen adelante en San Fernando a pesar de las restricciones por el coronavirus

Las medidas restrictivas adoptadas por el Ayuntamiento de San Fernando por la pandemia del coronavirus también afectan a la celebraciones de bodas civiles previstas para este mes y abril. Desde el Consistorio se ha contactado con las parejas para informarles de las limitaciones. Hasta 7 matrimonios de los previstos se han cancelado y están pendiente de nueva fecha.

Un total de 23 bodas tenían fecha en marzo y abril para celebrarse en el Castillo de San Romualdo, espacio donde se desarrollan los enlaces civiles en San Fernando. Las circunstancias han obligado a tomar medidas para evitar el contagio del COVID-19 y en algunos casos los protagonistas han optado por cancelar la ceremonia y esperar una nueva fecha.

En concreto, siete parejas no celebrarán su boda como estaba previsto y aguardarán a otro momento. Otras cinco han optado por modificar la fecha para más adelante, y el resto, hasta once parejas han confirmado que siguen adelante con la boda, aunque se deban tomar las medidas necesarias de seguridad. De hecho el protocolo estipula que no pueden asistir personas invitadas.