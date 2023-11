La ONCE rinde homenaje a la Armada y dedica un cupón a la Escuela de Suboficiales en su 80 aniversario

La ONCE ha escogido la Escuela de Suboficiales que se asienta en San Fernando desde hace exactamente 80 años para trasladar su agradecimiento y rendir su particular homenaje a la Armada "por su entrega, compromiso, capacidad de sacrificio y por el trabajo que lleva a cabo en defensa de la mejor España".

Con esas palabras, el delegado territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha presentado este lunes el cupón correspondiente al sorteo del próximo miércoles 8 de noviembre, que se ha querido dedicar a este destacado centro docente de la Armada en el que desde su fundación -el Almirante de la Flota, Eugenio Díaz del Río, se ha encargado de dar el dato- más de 14.000 suboficiales han recibido los galones de sargento.

Una brigada de alumnos desfilando ante el Panteón de Marinos Ilustres y el histórico edificio de Carlos III de la Escuela de Suboficiales ilustra el citado cupón de la ONCE en una imagen que resulta también de lo más isleña. El característico boleto se ha dado a conocer en un acto que se ha llevado a cabo en la propia Escuela y el en que, además del Almirante de la Flota y del responsable andaluz de la ONCE, han estado presentes la alcaldesa, Patricia Cavada; el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Milagros Rodríguez.

Los alumnos de la Escuela de Suboficiales han arropado también este acto de presentación que ha terminado con la emotiva lectura del Himno de la Armada en Braille por parte de Victoria Vargas. De hecho, el director de este centro docente militar, el capitán de navío Rafael Roberto Delgado Carpenter, ha ejercido de anfitrión y ha conducido el acto de presentación del cupón.

Tanto la Armada como la ONCE han hecho especial hincapié en sus intervenciones en la voluntad de superación que caracteriza a ambas organizaciones. "La Armada y la ONCE comparten juntas la capacidad de superación, el esfuerzo, el compromiso y la voluntad de sus miembros proporcionando ejemplos palpables", ha afirmado el Almirante de la Flota, que ha recordado también que los marinos españoles pisan estas instalaciones de San Fernando que desde hace 80 años ocupa la Escuela de Suboficiales desde 1786, cuando se creó la Escuela de Pilotos de la Armada por orden de Carlos III.

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha recordado que con esta dedicatoria del cupón de la ONCE a la Escuela de Suboficiales de la Armada con motivo de su 80 aniversario "se pone el acento en los valores con mayúsculas". "Valores -ha recalcado al referirse a los que representa la Armada- sin fronteras y sin fecha de caducidad". Y valores "generosos y justos" que representa también por otro lado la ONCE.

Con esta imagen de la Escuela de Suboficiales, que se repartirán por toda España con 5 millones de cupones, la ONCE quiere "rendir homenaje a los hombres y mujeres que forman la Armada Española por su compromiso y entrega al servicio de la sociedad española", según ha destacado también Cristóbal Martínez.

El delegado de la ONCE ha elogiado además el papel social que ejercen las Fuerzas Armadas en su labor humanitaria y ha abogado por "una mayor relación y un mayor conocimiento mutuo entre la sociedad y sus fuerzas armadas como garantes de una España plural, tolerante y solidaria".

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.