Nueva vida hostelera para un local de fama en la Plaza del Rey de San Fernando

Pliegos de papel kraft marrón tapan los grandes ventanales y varios carteles avisan del cierre del negocio. Quienes pasen por la Plaza del Rey, o más bien por el lateral que continúa la calle Isaac Peral que es lo que está abierto ante las obras en este céntrico espacio, verán que el establecimiento hostelero en la esquina con la calle General Valdés está cerrado. Habrán pensado que apenas han pasado siete meses desde su apertura, después de años en el que el tradicional local de Confecciones el Parque estuvo sin actividad, y ya vuelve a quedar improductivo. Nada más lejos de la realidad: el bar volverá a abrir sus puertas en unos días tras algunos cambios, entre ellos que dejará de ser una franquicia. La Mar de Gambas pasará a ser Marisquería La Traíña a partir del viernes 25 de noviembre.

"Cuando cogimos el local y lo montamos, la franquicia se puso en contacto con nosotros y nos ofertó su gama de productos, con una cocina muy sencilla y aceptamos. Pero en este tiempo hemos visto que se queda corto para lo que buscaba la clientela en una marisquería", explica Cristian Bruzón, uno de los dos socios, "uno gallego y yo gaditano".

En estos meses, desde el 8 de abril –abrieron el Viernes de Dolores– hasta el miércoles 2 de noviembre –cerraron tras el puente de Todos los Santos–, como explica Bruzón, han detectado que no cubrían las expectativas de los clientes, por eso apuestan "por mimarlos, y dar más". "Se iban con la sensación nos falta algo", insiste. Tenían limitado poder ampliar la carta y ofrecer otros platos, con productos más allá de los que la franquicia les surtía y les permitía tener. "No podíamos tener una marisquera y un local con estas características [céntrico, bien situado, reconocido, amplio y con una buena terraza] y no llegar con solo tres géneros de marisco, cuando estamos en una tierra en la que se puede tener otros, y más pescado, y otro tipo de comida”, expone este socio gaditano.

Se refiere a que el nuevo negocio, también marisquería, no solo ampliará la carta en cuanto a los productos de mar, sino que también contará con algunas carnes –de montería, pluma, secreto– y con una cocina más elaborada, "diríamos más de casa". También unos postres. "A no todo el mundo le gusta el marisco, pero este tenía que ser más completo", insiste.

Cristian deja claro que la despedida con la franquicia ha sido de manera amigable, "hemos quedado bien con ellos". Con su socio afrontan ahora una nueva etapa. Están acostumbrados. Ambos trabajaban de directores de Carrefour y decidieron dar el paso de marcharse y trabajar por un negocio propio. De tierras marineras, tuvieron claro la idea de una marisquería. A su buena marcha ha contribuido el interés de los isleños por el lugar elegido para abrirla, "mucha gente entra y recuerda que se compró el traje de... La fama el propio local ya la lleva". Ahora lo retomarán dándole una vuelta al negocio.

Han barajado varias fechas para la reinauguración del local y finalmente han decidido que sea el 25 de noviembre para tener todo listo, incluido lo necesario para servir marisco para llevar. Abrirán, eso sí, todavía afectados por las obras de la Plaza del Rey que ha hecho que su terraza se sitúe pegada a las escaleras del Ayuntamiento y que no cree que estén para antes de Navidad a pesar de que se está avanzando en la colocación de la solería. Coincidir con la intervención les ha restado visibilidad, al tener la valla de obra en la misma puerta, por eso esperan que termine pronto.